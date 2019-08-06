Біля метро «Лісова» іноземець побив киянина



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24-річний іноземець кілька разів вдарив киянина по голові

Столичні правоохоронці затримали іноземця за побиття киянина

До чергової частини від лікарів Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що від станції метро «Лісова» госпіталізували із травмами 30-річного місцевого мешканця. На виклик прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група управління поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці з’ясували, що двоє чоловіків познайомилися на ринку. Після вживання алкогольних напоїв між ними виникла сварка, під час якої один кілька разів вдарив іншого по голові. Через це той не втримався на ногах і впав, вдарившись головою об асфальт.

Поліцейські затримали 24-річного іноземця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим розпочато кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Як повідомлялося, 3 серпня у Рівному під час опрацювання виклику про домашнє насильство тілесні ушкодження отримала 26-річна патрульна поліцейська. Під час спілкування поліцейської із 45-річним чоловіком заявниці, той почав шарпати молодшого лейтенанта поліції за формений одяг, а потім завдав їй тілесні ушкодження в область голови та шиї. Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку.