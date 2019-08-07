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    Кримінал

    У Дніпрі стріляли в активістів, які прийшли у підпільне казино

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    <span>У центрі Дніпра стріляли в активістів, які прийшли до грального закладу</span> - У Дніпрі стріляли в активістів, які прийшли у підпільне казино
    У центрі Дніпра стріляли в активістів, які прийшли до грального закладу
    Фото: Вільна доля

    У результаті конфлікту постраждали семеро осіб - представників громадської організації

    У центрі Дніпра в середу, 7 серпня, стріляли в активістів, які прийшли до грального закладу і викликали поліцію. Подія сталася близько 15:00 на перехресті проспектів Поля і Пушкіна, поблизу будівлі обласної ради, повідомляє Ракурс

    Активісти ГО Рух Вільна доля опублікували фото і відео нападу, який стався в Національній лотереї. Сьогодні вони прийшли в цей заклад і викликали поліцію, щоб зафіксувати правопорушення.

    Поки активісти чекали на слідчо-оперативну групу, до приміщення забігли невідомі в балаклавах і почали бити активістів. 

    Поліція за фактом хуліганських дій відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці повідомили, що активістів били 15 чоловіків у масках. Вони кинули петарду і застосували пістолет, попередньо - травматичної дії. 

    Унаслідок конфлікту постраждали семеро осіб - представників громадської організації. Після бійки нападники втекли. На місце події приїхало багато швидких. 

    За цим фактом порушили кримінальне провадження. Поліція шукає нападників.

     

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