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    Поліція затримала киянина за вбивство трьох цуценят (відео)

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    Затриманий раніше судимий 30-річний киянин - Поліція затримала киянина за вбивство трьох цуценят (відео)
    Затриманий раніше судимий 30-річний киянин
    Фото: скріншот відео

    Правоохоронці оголосили затриманому підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами

    До столичної поліції надійшло повідомлення від мешканця Голосіївського району про вбивство його цуценят. На виклик виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, фігурантом виявився брат потерпілого.

    «Зловмисник знаходився у квартирі разом зі своїм 43-річним братом та знайомою. Коли на декілька хвилин фігурант залишився у квартирі один з чотирма цуценятами, то почав по одному їх душити. Так він вбив три собаки, ще одну вдарив рукою. Остання госпіталізована до ветлікарні з травмою хребта. Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридли», – розповіла слідча Голосіївського управління поліції Юлія Кустова (стилістика та орфографія збережені).

    Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері, який показав результат 1,98 проміле алкоголю.

    30-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю.

    «Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому частиною третьою статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу України, а також ми звернулись до Голосіївського районного суду для обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додала слідча.

    Зловмиснику загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, днями Шевченківський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок догхантеру Олексію Святогору, якого обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство тварини кияни
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