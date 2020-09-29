У Києві з початку року зафіксовано п’ять випадків сказу тварин
Карантин триває на території Голосіївського району
З початку 2020 року на території Києва зареєстровано п’ять випадків сказу тварин.
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.
Чотири випадки зафіксовані на території Голосіївського району (2 коти, собака та лисиця) та ще один випадок сказу у кота - на території Подільського району.
Нині карантинні обмеження, запроваджені Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при КМДА, досі тривають на території Голосіївського району Києва.
Зазначається, що ГУ Держпродспоживслужби в Києві та Об’єднання ветеринарної медицини у столиці на постійній основі забезпечують проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу. Вони організовуються, як в зоні карантинних обмежень, так і по всій території столиці.
Зараз за підтримки райадміністрацій здійснюється підготовка до проведення щорічних заходів з імунізації тварин проти сказу.
Нагадаємо, у серпні у Кончі-Заспі зафіксовано випадок сказу у кішки. Безпритульна тварина певний час жила на території будинку відпочинку «Конча-Заспа», розташованого за адресою: Столичне шосе, 24й км. 5 серпня кішка вкусила чоловіка. Нині він отримує антирабічне лікування у одній із столичних лікарень.
У зв'язку з цим на території мікрорайону Конча-Заспа, обмеженою Столичним шосе та озером Конча, запроваджені карантинні обмеження.