У Києві з початку року зафіксовано п’ять випадків сказу тварин



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Зареєстровано три випадки сказу у котів

Карантин триває на території Голосіївського району

З початку 2020 року на території Києва зареєстровано п’ять випадків сказу тварин.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Чотири випадки зафіксовані на території Голосіївського району (2 коти, собака та лисиця) та ще один випадок сказу у кота - на території Подільського району.

Нині карантинні обмеження, запроваджені Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при КМДА, досі тривають на території Голосіївського району Києва.

Зазначається, що ГУ Держпродспоживслужби в Києві та Об’єднання ветеринарної медицини у столиці на постійній основі забезпечують проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу. Вони організовуються, як в зоні карантинних обмежень, так і по всій території столиці.

Зараз за підтримки райадміністрацій здійснюється підготовка до проведення щорічних заходів з імунізації тварин проти сказу.

Нагадаємо, у серпні у Кончі-Заспі зафіксовано випадок сказу у кішки. Безпритульна тварина певний час жила на території будинку відпочинку «Конча-Заспа», розташованого за адресою: Столичне шосе, 24й км. 5 серпня кішка вкусила чоловіка. Нині він отримує антирабічне лікування у одній із столичних лікарень.

У зв'язку з цим на території мікрорайону Конча-Заспа, обмеженою Столичним шосе та озером Конча, запроваджені карантинні обмеження.

Сказ - це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю.

Зараження людини сказом відбувається, в основному, через укуси хворою твариною чи внаслідок потрапляння її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок.

Ризик захворювання на сказ значно зріс через збільшення популяції диких та безпритульних тварин на околицях Києва.

З огляду на особливості географічного розташування до зони ризику потрапляють Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Оболонський та Святошинський райони Києва.