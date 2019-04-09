У Києві вздовж старих митних складів дотла згоріли МАФи (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полум'я повністю знищило дві торгові точки і пошкодило декілька сусідніх Фото: Інформатор

МАФи вздовж старої будівлі горять не вперше

У вівторок, 9 квітня, в Шевченківському районі Києва перехожі помітили густий дим і вогонь. Близько 00:00 на вулиці Павла Пестеля, 11 спалахнули торгові павільйони. До місця події виїхали рятувальники і поліція.

Кілька МАФів вигоріли повністю. Про це повідомляє Інформатор.

Вогонь спалахнув в крайньому магазині і швидко поширився на сусідній павільйони, а також на стіни старих митних складів. Коли на місце приїхали бійці 4-ї пожежної частини, то площа пожежі становила 40 квадратних метрів. Полум'я повністю знищило дві торгові точки і пошкодило декілька сусідніх. Також частково пошкодилися вікна і стіни старих митних складів.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

За словами очевидців, МАФи вздовж старої будівлі горять не вперше. Запах тління люди чули за годину до пожежі, але наряд поліції, який прибув на місце, нічого не виявив, так як вночі кіоски закриті ролетами.

Причини загоряння встановлюються, слідчо-оперативна група очікувала приїзду пожежного інспектора.

Нагадаємо, у понеділок на Березняках спалахнули торговельні павільйони.