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    У Києві з вікна будинку чоловік обстріляв гуртожиток і поліцейських (фото)

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    Внаслідок стрілянини пробито вікно в гуртожитку - У Києві з вікна будинку чоловік обстріляв гуртожиток і поліцейських (фото)
    Внаслідок стрілянини пробито вікно в гуртожитку
    фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні затримали чоловіка, який скоїв стрілянину

    На вулиці Красилівській у Голосіївському районі Києва чоловік з будинку стріляв по вікнах гуртожитку навпроти. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Прибувши на місце, поліцейські обмежили доступ мешканців прилеглих будинків і перехожих до цієї території та встановлювали, де перебуває імовірний стрілець.

    Незабаром на одному з поверхів увімкнулось світло і звідти пролунали два постріли у напрямку охоронців порядку. Відтак, стало зрозуміло місце перебування правопорушника.

    Правоохоронці затримали зловмисника. В його оселі також виявили зброю.

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    У Києві з вікна будинку чоловік обстріляв гуртожиток і поліцейських (фото)
    У Києві з вікна будинку чоловік обстріляв гуртожиток і поліцейських (фото)
    У Києві з вікна будинку чоловік обстріляв гуртожиток і поліцейських (фото)
    У Києві з вікна будинку чоловік обстріляв гуртожиток і поліцейських (фото)
    фото: Патрульна поліція Києва

    Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції надасть правову кваліфікацію діям затриманого.

    Як повідомлялося, 14 грудня в с. Софіївська Борщагівка чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в квартирі багатоповерхівки.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал зброя стрілянина
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    У Києві з вікна будинку чоловік обстріляв гуртожиток і поліцейських (фото)