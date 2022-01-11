У Києві з вікна будинку чоловік обстріляв гуртожиток і поліцейських (фото)

Патрульні затримали чоловіка, який скоїв стрілянину

На вулиці Красилівській у Голосіївському районі Києва чоловік з будинку стріляв по вікнах гуртожитку навпроти. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Прибувши на місце, поліцейські обмежили доступ мешканців прилеглих будинків і перехожих до цієї території та встановлювали, де перебуває імовірний стрілець.

Незабаром на одному з поверхів увімкнулось світло і звідти пролунали два постріли у напрямку охоронців порядку. Відтак, стало зрозуміло місце перебування правопорушника.

Правоохоронці затримали зловмисника. В його оселі також виявили зброю.

Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції надасть правову кваліфікацію діям затриманого.

Як повідомлялося, 14 грудня в с. Софіївська Борщагівка чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в квартирі багатоповерхівки.