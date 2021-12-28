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    Події в Україні

    Під Чернівцями чоловік напідпитку розстріляв зупинку, де стояли люди (фото)

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    Суд обрав запобіжний захід фігуранту у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тис.&nbsp; грн - Під Чернівцями чоловік напідпитку розстріляв зупинку, де стояли люди (фото)
    Суд обрав запобіжний захід фігуранту у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тис.  грн
    фото пресслужюба поліції

    Причину свого вчинку чоловік поліцейським пояснити не зміг

    На Буковині п'яний чоловік, проїжджаючи на своєму авто повз зупинку громадського транспорту, де перебували люди, відкрив у її бік вогонь з пістолета. Про це повідомляє в пресслужба Національної поліції.

    «До поліції звернувся 43-річний буковинець та повідомив, що він став свідком того, як під час руху на автомобілі водій відчинив вікно та здійснив декілька пострілів із предмета, схожого на зброю. У цей час на зупинці громадського транспорту перебували перехожі. Ніхто з людей не постраждав», – йдеться у повідомленні поліції.

    Незабаром за описом автомобіля встановили особу порушника, а згодом і його місцезнаходження. Стрільцем виявився 32-річний житель села Їжівці.

    Також виявилося, що стрілянину він влаштував, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Причину свого вчинку чоловік поліцейським пояснити не зміг.

    За фактом події було розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) КК. Зловмисника затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання.

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    Під Чернівцями чоловік напідпитку розстріляв зупинку, де стояли люди (фото)
    Під Чернівцями чоловік напідпитку розстріляв зупинку, де стояли люди (фото)

    «Поліцейські вилучили в правопорушника речові докази вчинення протиправних дій та направили їх для проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України», – передали в поліції.

    Суд обрав запобіжний захід фігуранту у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тис. грн.

    Нагадаємо, у центрі Кропивницького з пневматичної зброї розстріляли чоловіка.

    Раніше у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.

    Теги: водій напад Чернівецька область чоловік стрілянина
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    Під Чернівцями чоловік напідпитку розстріляв зупинку, де стояли люди (фото)