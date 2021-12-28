Під Чернівцями чоловік напідпитку розстріляв зупинку, де стояли люди (фото)

Суд обрав запобіжний захід фігуранту у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тис. грн

Причину свого вчинку чоловік поліцейським пояснити не зміг

На Буковині п'яний чоловік, проїжджаючи на своєму авто повз зупинку громадського транспорту, де перебували люди, відкрив у її бік вогонь з пістолета. Про це повідомляє в пресслужба Національної поліції.

«До поліції звернувся 43-річний буковинець та повідомив, що він став свідком того, як під час руху на автомобілі водій відчинив вікно та здійснив декілька пострілів із предмета, схожого на зброю. У цей час на зупинці громадського транспорту перебували перехожі. Ніхто з людей не постраждав», – йдеться у повідомленні поліції.

Незабаром за описом автомобіля встановили особу порушника, а згодом і його місцезнаходження. Стрільцем виявився 32-річний житель села Їжівці.

Також виявилося, що стрілянину він влаштував, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Причину свого вчинку чоловік поліцейським пояснити не зміг.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) КК. Зловмисника затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання.

«Поліцейські вилучили в правопорушника речові докази вчинення протиправних дій та направили їх для проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України», – передали в поліції.

Суд обрав запобіжний захід фігуранту у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тис. грн.

Нагадаємо, у центрі Кропивницького з пневматичної зброї розстріляли чоловіка.

Раніше у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.