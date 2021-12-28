У ресторані під Києвом сталася стрілянина (відео)

Чоловік здійснив два постріли вгору та один в бік натовпу

Між чоловіками двох компаній стався конфлікт із бійкою

26 грудня близько 22 години чоловік здійснив стрілянину поблизу ресторану в селі Карапиші Миронівської міської територіальної громади. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули керівництво відділу поліції, працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, чоловіки з різних компаній вийшли на подвір‘я закладу подихати свіжим повітрям, де між ними виникла сварка, під час якої 42-річний житель міста Миронівка отримав удар в обличчя. Після цього чоловік вирушив за підмогою та повернувся на місце суперечки з товаришем. Між чоловіками почалася бійка, під час якої житель Миронівки, дістав травматичну зброю та здійснив два постріли вгору та один в бік натовпу.

Ніхто із присутніх не постраждав.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомлялося, 14 грудня в с. Софіївська Борщагівка чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в квартирі багатоповерхівки.