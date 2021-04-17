Фахівці розповіли, чому піднялися ціни і зростає попит на квартири в Києві

На вторинному ринку з’явилися інвестори, які купують житло для здачі в оренду

Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Києва можуть подорожчати на 10-15%. У першу чергу це стосується житла в будинках, які були введені в експлуатацію 15-20 років тому.

Про це розповіли столичні рієлтори, – повідомляє РБК-Україна.

На вторинному ринку з’явилися інвестори, які купують житло для здачі в оренду, а також ті, кому вдалося оформити іпотеку за держпрограмою під 7% річних у гривні.

Попит на 1-кімнатні

Медіанні ціни (середня вартість, при якій не враховуються аномально низькі і аномально високі показники) на квартири в старому житловому фонді почали зростати. У березні в порівнянні з лютим однокімнатні квартири подорожчали на 4% – в середньому до $1290 за кв. м, йдеться в дослідженні порталу Address.ua. Це більше, ніж роком раніше, коли в середньому житло на вторинному ринку в Києві за той же період зросло в ціні на 1,6% – до $1247 за кв. м.

Житло в минулому місяці дорожчало в Голосіївському і Дніпровському районах столиці, тоді як на Подолі квартири, навпаки, подешевшали на 5%. Майже половина покупців готові викласти за квартиру від $50 тисяч до $70 тисяч. І більшість (44,7%) цікавляться як раз «одиничками», йдеться в дослідженні Address.ua. На другому місці за популярністю (39,9% запитів) – двокімнатні, а на третьому – більш габаритні трьох – і чотирикімнатні квартири.

Покупці зацікавилися житлом у будинках не старше 15-20 років, кажуть рієлтор. Площа однокімнатних квартир в них становить 35-50 кв. м, і на цей час це найбільш затребувана нерухомість у столиці. Близько 35% потенційних покупців шукають житло такого класу.

Ще в минулому році більшість покупців цікавилися найдешевшими квартирами вартістю від $30-40 тисяч. Більш дороге житло, як, наприклад, квартири в новобудовах, користувалися набагато меншою популярністю.

«Вторинка» зацікавила інвесторів

Одно – і двокімнатні квартири в хорошій локації завжди мають попит покупців, говорить президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

«Саме такі квартири (особливо 1-кімнатні), незалежно від зовнішніх обставин, завжди в ціні, оскільки вони цікаві і для інвестора (для подальшої здачі в оренду), і для особистого проживання. Тому цілком логічно, що в першу чергу хороший попит на однокімнатні квартири, які у зв’язку з цим дорожчають», – підкреслив він.

Деякі інвестори, які купували квартири на «первинці» і потім здавали їх в оренду, дійсно переорієнтувалися на вторинний ринок. Це пов’язано зі скандалами і зупинками будівництв «Аркади» і «Укрбуду». При цьому попит на квартири в будинках віком 15-20 років не знижується.

Директор City Development Solutions Роман Герасимчук каже, що пояснити таку динаміку в цілому можна впливом нової іпотечної держпрограми зі ставкою під 7% – саме категорії житла, які підходять під вимоги програми, виявилися найбільш затребуваними в березні 2021 року.

Як повідомлялося, в Україні минулого року подорожчала оренда квартир.

Нагадаємо, в Україні протягом минулого року ціни на первинному ринку житла зросли на 6,9%, а на вторинному ‒ на 9,8%, у порівнянні з 2019 роком. Найбільше зростання цін на первинному ринку житла в 2020 році спостерігалося на однокімнатні квартири (на 7,8%) і трикімнатні (7,7%).

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