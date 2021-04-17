Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 14984 нових хворих на коронавірус
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
За добу в Україні померло 440 людей
В Україні станом на 17 квітня 2021 року зафіксовано 14984 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4100 осіб;
- летальних випадків – 440;
- одужало – 9736 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 105215.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1936228 осіб;
- одужало – 1475556 осіб;
- летальних випадків – 39536;
- проведено ПЛР-тестувань – 8915393.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1112), Харківській (1386), Дніпропетровській (1169), Одеській (1097) та Київській (965) областях.
За добу 16 квітня в Україні проти Covid-19 було щеплено 13044 осіб.
Нагадаємо, в Україні, на 16 квітня 2021 року зафіксовано 17479 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 4348 осіб, летальних випадків – 438, одужало – 12054 особи, здійснено тестувань за добу – 109584.