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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 14984 нових хворих на коронавірус

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 14984 нових хворих на коронавірус

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    За добу в Україні померло 440 людей

    В Україні станом на 17 квітня 2021 року зафіксовано 14984 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 4100 осіб;
    • летальних випадків – 440;
    • одужало – 9736 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 105215.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1936228 осіб;
    • одужало – 1475556 осіб;
    • летальних випадків – 39536;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8915393.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1112), Харківській (1386), Дніпропетровській (1169), Одеській (1097) та Київській (965) областях.

    За добу 16 квітня в Україні проти Covid-19 було щеплено 13044 осіб.

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    Нагадаємо, в Україні, на 16 квітня 2021 року зафіксовано 17479 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 4348 осіб, летальних випадків – 438, одужало – 12054 особи, здійснено тестувань за добу – 109584.

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    Теги: Київ Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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