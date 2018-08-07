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    У Києві за місяць демонтували більше тисячі незаконних рекламних носіїв

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    Рекламні щити - У Києві за місяць демонтували більше тисячі незаконних рекламних носіїв
    Рекламні щити

    Більшість рекламних носіїв демонтовано власниками об’єктів

    У Києві за липень демонтували більше тисячі незаконних рекламних носіїв.

    Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    «Протягом липня у столиці демонтовано 1067 незаконних рекламних засобів, серед яких 753 одиниці демонтовано власниками», - йдеться в повідомленні.

    Реформа в розміщенні зовнішньої реклами стартувала в минулому році – прийняті правила розміщення зовнішньої реклами в Києві та впроваджена схема розміщення саме наземної реклами.

    «Особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у ніч на 31 липня у Києві розтрощили кіоски біля станції метро «Берестейська».

    Також на початку липня на вулиці Малишка у Дніпровському районі Києва комунальники демонтували МАФ, який попри заборону торгував алкоголем. 

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