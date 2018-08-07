У Києві за місяць демонтували більше тисячі незаконних рекламних носіїв
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Більшість рекламних носіїв демонтовано власниками об’єктів
У Києві за липень демонтували більше тисячі незаконних рекламних носіїв.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
«Протягом липня у столиці демонтовано 1067 незаконних рекламних засобів, серед яких 753 одиниці демонтовано власниками», - йдеться в повідомленні.
Реформа в розміщенні зовнішньої реклами стартувала в минулому році – прийняті правила розміщення зовнішньої реклами в Києві та впроваджена схема розміщення саме наземної реклами.
«Особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня у Києві розтрощили кіоски біля станції метро «Берестейська».
Також на початку липня на вулиці Малишка у Дніпровському районі Києва комунальники демонтували МАФ, який попри заборону торгував алкоголем.