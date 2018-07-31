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    Біля станції метро «Берестейська» знесли МАФи

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    Розтрощені МАФи біля станції метро Берестейська - Біля станції метро «Берестейська» знесли МАФи
    Фото: gazeta.ua
    Розтрощені МАФи біля станції метро Берестейська

    Власники вцілілих МАФів кажуть, що їх давно попереджали про демонтаж

    У ніч на 31 липня у Києві розтрощили кіоски біля станції метро «Берестейська».

    Демонтували повністю торгові ряди на площі поряд із виходом з метро та трамвайною зупинкою.

    Водночас кіоски на іншому боці провулку залишилися неушкодженими.

    Власники вцілілих МАФів кажуть, що їх давно попереджали про демонтаж.

    На площі працюють комунальники Шевченківського району, прибирають сміття біля колишніх торгових точок.

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    Біля станції метро «Берестейська» знесли МАФи
    Біля станції метро «Берестейська» знесли МАФи
    Біля станції метро «Берестейська» знесли МАФи
    Біля станції метро «Берестейська» знесли МАФи
    Біля станції метро «Берестейська» знесли МАФи
    Біля станції метро «Берестейська» знесли МАФи
    Фото: gazeta.ua

    Нагадаємо, на початку липня на вулиці Малишка у Дніпровському районі Києва комунальники демонтували МАФ, який попри заборону торгував алкоголем. 

    Джерело: Gazeta.ua

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