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    У Києві зафіксовано зростання захворюваності на грип

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    В КМДА запевняють, що спалах грипу не сягнув критичних показників - У Києві зафіксовано зростання захворюваності на грип
    В КМДА запевняють, що спалах грипу не сягнув критичних показників
    Ілюстративне фото

    Кількість хворих дорослих у столиці зросла, а дітей – зменшилась

    Стали відомі дані щодо захворюваності грипом та ГРВІ серед мешканців Києва. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, у столиці за 10-й тиждень 2021 року зареєстровано 18 269 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 17,8%. Наразі показник захворюваності становить 615,7.

    За його словами, загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 2,8% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 6 547 (зниження на 6,5%), дорослих – 11722 особи (зростання на 8,9%).

    «У структурі захворюваності діти становлять 35,8%, а на попередньому тижні – 39,4%. Половина хворих дітей – шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 6,8% – зареєстровано 3271 випадок», – розповів Микола Поворозник.

    Він зазначив, що до медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 1280 осіб, із них 81 – діти.

    «Таке зростання захворюваності на грип та ГРВІ – сезонне. Тому потрібно берегти себе і своїх рідних. А при перших ознаках хвороби не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до лікарів», – закликав Микола Поворозник.

    Як повідомлялось раніше, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам та університетам перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Передусім ці обмеження рекомендовано застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби.

    Теги: Київ Міністерство освіти і науки діти навчання грип КМДА хвороби населення
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