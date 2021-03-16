У Києві зафіксовано зростання захворюваності на грип

В КМДА запевняють, що спалах грипу не сягнув критичних показників

Кількість хворих дорослих у столиці зросла, а дітей – зменшилась

Стали відомі дані щодо захворюваності грипом та ГРВІ серед мешканців Києва. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, у столиці за 10-й тиждень 2021 року зареєстровано 18 269 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 17,8%. Наразі показник захворюваності становить 615,7.

За його словами, загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 2,8% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 6 547 (зниження на 6,5%), дорослих – 11722 особи (зростання на 8,9%).

«У структурі захворюваності діти становлять 35,8%, а на попередньому тижні – 39,4%. Половина хворих дітей – шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 6,8% – зареєстровано 3271 випадок», – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 1280 осіб, із них 81 – діти.

«Таке зростання захворюваності на грип та ГРВІ – сезонне. Тому потрібно берегти себе і своїх рідних. А при перших ознаках хвороби не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до лікарів», – закликав Микола Поворозник.

Як повідомлялось раніше, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам та університетам перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Передусім ці обмеження рекомендовано застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби.