У Києві запрацюють ще три пости моніторингу повітря

Пости моніторингу повітря з'являться на правому березі міста

У Києві завершується встановлення ще трьох стаціонарних постів моніторингу повітря як частини єдиної міської системи європейського зразка. Нові пости встановлюють на проспекті Науки, 72/2 (Голосіївський район), на проспекті Правди, 64-Г (Подільський район) та на вулиці Щусєва, 20 (Шевченківський район). Про це під час інспекції одного з об’єктів повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Пости оснащено сучасними аналізаторами для визначення концентрації в атмосферному повітрі таких шкідливих речовин як: пил, діоксид азоту (NO2), діоксид сірки (SO2), оксид вуглецю (CO), приземний озон (O3) тощо.

Уже до кінця місяця дані цих постів будуть виведені у режимі реального часу на онлайн-мапу на сайті: http://asm.kyivcity.gov.ua/.

Виробниками обладнання є ENVItech (Словаччина), Vaisala (Фінляндія), Horiba (Японія), Teltonika (Латвія) і TP-Link (Китай).

Пантелеєв зауважив, що у столиці вже рік працюють аналогічні пости на лівому березі міста – на вулиці Архітектора Вербицького, 26 (Дарницький район) та Харківському шосе, 7/1 (Дніпровський район). Із введенням в експлуатацію цьогорічного обладнання таких постів працюватиме вже п’ять.

Обладнання та програмне забезпечення постів відповідає кращим європейським стандартам, зокрема, директивам ЄС та рекомендаціям ВООЗ. Системи з аналогічним принципом роботи працюють у Лондоні, Парижі, Мюнхені та інших європейських містах.

Вартість встановлення одного посту – 11,6 млн грн.

«Наразі будівельні роботи вже завершені, підключене живлення, і дані моніторингу вже виводять на спеціальні монітори, у процесі – IT-роботи та виведення роботи постів на онлайн-карту. Таким чином, ми вже охопили і правий, і лівий береги міста, тож матимемо дані про загальний стан повітря, його зміну, залежно від пори року, погоди, тиску й вологості, зміни напрямку вітру. Саме ці дані лягають в основу наших управлінських рішень. Ідеться як про оперативні заходи, такі як поливання вулиць, щорічне висадження дерев у вигляді «зелених бар’єрів» як на проспекті Миколи Бажана, так і про більш глобальні проекти – переоснащення заводу «Енергія», встановлення фільтрів на Дарницькій ТЕЦ тощо», – пояснив заступник голови КМДА.

У жовтні Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».

Читайте також: Київ запроваджує заходи щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферу