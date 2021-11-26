У столиці підписано меморандум про дослідження якості повітря

До кінця цього року в Києві працюватиме п’ять референтних постів моніторингу якості повітря

Підписання меморандуму про співпрацю було екологічним

У Києві підписано тристоронній меморандум про співпрацю у питаннях якості повітря у столиці. Документ про співпрацю уклали представники Управління екології та природних ресурсів КМДА, громадської системи моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Також документ передбачає роботу у сфері охорони природного середовища та ресурсів міста, обмін інформацією про стан повітря та у підвищенні рівня підготовки молодих і перспективних фахівців екологічного напряму. Наприклад, проходження практики студентами КНУ імені Тараса Шевченка в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

«Сьогодні ми бачимо запит суспільства на отримання достовірної інформації, не є винятком тема актуального стану повітря у столиці. Саме тому ми активно розвиваємо нашу міську мережу моніторингу якості повітря. До кінця цього року в Києві працюватиме п’ять референтних постів моніторингу якості повітря: два на лівому березі та три – на правому. А також спільно з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій ми встановимо ще 40 індикативних пунктів», – зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Меморандум передбачає:

науково-дослідницьку роботу з аналізу якості повітря;

сприяння у проєктуванні, розробці та вдосконаленні систем моніторингу якості повітря;

обмін даними індикативних та референтних станцій, що досліджують якість повітря;

цифровізацію та відкриття екологічних даних;

обмін даними, які зміцнюють екологічну безпеку міста;

партнерську співпрацю сторін на безстроковій основі.

«У наступному році в Україні проходитиме Міжнародна олімпіада з астрофізики і фізики космосу. Планувалося зробити експериментальний тур у Києві на базі астрономічних обсерваторій Національної академії наук України і Київського національного університету. Проте це виявилося неможливим: через погану якість повітря просто не видно зірок. Це одна із причин чому розробка вчених нашого університету – станцій спостереження за якістю повітря – важливий внесок у майбутнє українських міст», – зауважив ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

ЛУН Місто Air – це громадська система моніторингу якості повітря, яка створена командою проєкту міських досліджень ЛУН Місто та командою з факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем університету Шевченка. Вона працює у трьох українських містах – Києві, Львові та Одесі.

«У світі є різні типи систем моніторингу якості повітря: державні, міські та громадські. І вони цілком уживаються в одному просторі. Я радий, що цим меморандумом ми закріпили дружбу на рівні київських міських та громадських систем. Ми у ЛУН пишаємося тим, що створили в Києві громадську систему моніторингу якості повітря, що сповіщає людей про показники AQI. Вчені з КНУ імені Тараса Шевченка за нашої фінансової підтримки півтора року займалися розробкою станцій. У вересні 2020 ми анонсували індикативну мережу станцій ЛУН Місто Air. Лише у Києві зараз вона нараховує понад 80 станцій. Цінно, що ми не просто робимо заміри. Ми у режимі реального часу сповіщаємо містян через наші безкоштовні сервіси – віджети для телефонів та смарт-годинників, чат-бот у Telegram, онлайн-карта. І радо поділимося нашим досвідом», – розповів співзасновник ЛУН Андрій Міма.

Варто зазначити, що підписання меморандуму про співпрацю було екологічним: у застосунку «Дія», не використовуючи жодних паперів.

Як повідомлялося, раніше депутатка Київради Юлія Лимар назвала найбільші екологічні виклики для столиці.

У жовтні Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».

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