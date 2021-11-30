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    6 тис. тонн медичних відходів просто неба. Правоохоронці оголосили підозру підприємцям

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    Підприємці&nbsp;вивозили та вивантажували небезпечні медичні відходи в місцях, непристосованих для утилізації сміття - 6 тис. тонн медичних відходів просто неба. Правоохоронці оголосили підозру підприємцям
    Підприємці вивозили та вивантажували небезпечні медичні відходи в місцях, непристосованих для утилізації сміття
    фото з відкритих джерел

    Працівники товариства після анулювання ліцензії продовжили укладати договори про утилізацію медичних відходів

    Правоохоронці Київщини викрили товариство з переробки сміття, яке замість спалювання медичних відходів скидало їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Підприємство протягом 2020–2021 років отримало для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тисяч тонн медичних відходів: пробірки з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо. Правоохоронці встановили, що замість спалювання небезпечних відходів директор підприємства разом з чотирма спільниками здійснювали вивезення та вивантаження їх у місцях, не пристосованих для утилізації сміття.

    Також з’ясувалося, що у квітні цього року ліцензії підприємства на операції у сфері поводження з небезпечними відходами були анульовані, але працівники даного товариства продовжили укладати договори про утилізацію медичних відходів, у результаті чого заволоділи коштами у розмірі понад 0,5 млн грн.

    Слідчі за процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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    6 тис. тонн медичних відходів просто неба. Правоохоронці оголосили підозру підприємцям
    6 тис. тонн медичних відходів просто неба. Правоохоронці оголосили підозру підприємцям
    фото: Нацполіція

    За скоєне їм загрожує ув’язнення на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

    У жовтні Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».

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    Теги: Національна поліція України екологія кримінал Київщина
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    6 тис. тонн медичних відходів просто неба. Правоохоронці оголосили підозру підприємцям