6 тис. тонн медичних відходів просто неба. Правоохоронці оголосили підозру підприємцям

Підприємці вивозили та вивантажували небезпечні медичні відходи в місцях, непристосованих для утилізації сміття

Працівники товариства після анулювання ліцензії продовжили укладати договори про утилізацію медичних відходів

Правоохоронці Київщини викрили товариство з переробки сміття, яке замість спалювання медичних відходів скидало їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Підприємство протягом 2020–2021 років отримало для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тисяч тонн медичних відходів: пробірки з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо. Правоохоронці встановили, що замість спалювання небезпечних відходів директор підприємства разом з чотирма спільниками здійснювали вивезення та вивантаження їх у місцях, не пристосованих для утилізації сміття.

Також з’ясувалося, що у квітні цього року ліцензії підприємства на операції у сфері поводження з небезпечними відходами були анульовані, але працівники даного товариства продовжили укладати договори про утилізацію медичних відходів, у результаті чого заволоділи коштами у розмірі понад 0,5 млн грн.

Слідчі за процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За скоєне їм загрожує ув’язнення на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У жовтні Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».

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