Київ запроваджує заходи щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферу

Першочергові заходи направлені на зниження рівня викидів вуглекислого газу від роботи автотранспорту

У Києві запроваджуються заходи щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферу у зв’язку зі значними кліматичними змінами у всьому світі. Про це зазначила депутатка Київської міської ради, членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Юлія Лимар, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутатки, Київ – європейське місто, яке підтримує цілі Паризької угоди, яка була укладена під час Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю.

«Згідно з угодою всі держави беруть на себе зобов'язання щодо зниження температури, тобто світ мусить зменшити викиди. Київ не є виключенням. Першочергово необхідно знизити рівень викидів вуглекислого газу від роботи автотранспорту та мінімізувати негативний вплив на життя та здоров'я людей. Наразі Київська міська рада виділила кошти для закупівлі електробусів. Міська влада оновлює міський автопарк, адже транспорт має бути екологічним та економічним у використанні. Ми маємо підтримувати зелений курс та розвивати міську екологічну політику», – зазначила Юлія Лимар.

Депутатка додала, що важливо суттєво зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу, тому необхідно поступово модернізувати підприємства, закуповувати громадський транспорт, який працює виключно на екологічних видах палива та обмежувати рух автомобілів, принаймні у центральній частині Києва.

На офіційному каналі Київської міської ради у YouTube вже опубліковані повні відповіді Юлії Лимар на запитання щодо присвоєння природним об’єктам статусу ботанічної пам'ятки природи місцевого значення, створення відкритого реєстру водних об’єктів, а також формування екологічної свідомості у людей.

З відповідями на запитання можна ознайомитися за посиланням.

Раніше Юлія Лимар назвала найбільші екологічні виклики для столиці.

Нагадаємо, у жовтні Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».