Київ переймає досвід Швейцарії в поводженні з відходами

Київ бере до уваги ефективні та інноваційні практики європейських колег задля покращення екологічної ситуації у столиці України

Депутати Київської міської ради, члени постійної комісії з питань екологічної політики Денис Москаль, Вадим Сторожук, Євгенія Кулеба, Юлія Лимар та Ольга Чайка зустрілись з мером міста Берн, віце-президентом Асоціації середніх та малих підприємств Алеком фон Граффенрідом під час робочого візиту до столиці Швейцарії. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Делегація відвідала важливі інфраструктурні підприємства, сміттєпереробний завод EWB, центр утилізації відходів, водоочисні споруди та станцію водопостачання міста.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань екологічної політики Дениса Москаля, важливо брати до уваги ефективні та інноваційні практики європейських колег задля покращення екологічної ситуації Києва.

«Берн показав нам високі стандарти в екологічному поводженні з відходами. Загалом, у Швейцарії циркулює постійна переробка побутових відходів. Завдяки цьому будинки 25% населення Берну опалюються завдяки потужностям інноваційного та високотехнологічного сміттєпереробного заводу. Він працює цілодобово, переробляючи 650 тонн сміття щодня з метою забезпечення потреб мешканців в електроенергії та газі. Тож ми прагнемо, щоб подібні ініціативи з вторинної переробки та культури сортування сміття активно впроваджувались на теренах Києва задля сприяння покращенню екологічної ситуації міста», – зазначив Москаль.

Депутат додав, що важливо формувати екологічну свідомість населення, щоб спільними зусиллями подолати світову екологічну кризу.

Як повідомлялося, раніше депутатка Київради Юлія Лимар назвала найбільші екологічні виклики для столиці.

У жовтні Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».

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