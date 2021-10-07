Затверджено програму екологічного благополуччя Києва: деталі

Програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки включає заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду

До Комплексної програми екологічного благополуччя Києва включено 75 заходів, закріплених за співвиконавцями

Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки». Про це повідомив начальник Управління Олександр Возний, інформує пресслужба Київради.

«Метою Комплексної програми є забезпечення умов сталого економічного та соціального розвитку Києва шляхом реалізації пріоритетних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, контролю за дотриманням благоустрою, сприяння вирішенню низки завдань, що покращують санітарний та екологічний стан міста, забезпечують розвиток та трансформацію міського середовища до європейських стандартів благоустрою», – зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів.

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки складається з двох розділів:

природоохоронні заходи у місті Києві,

заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду.

До Комплексної програми включено 75 заходів, закріплених за співвиконавцями: КП «Плесо», КО «Київзеленбуд», КП ЛПГ Святошинського району міста Києва, КП ЛПГ Дарницького району міста Києва, КП «ЛПГ «Конча-Заспа», комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень м. Києва, КП «Київбудреконструкція», КП «Спецжитлофонд», КП «Київміськрозвиток», КП «Київський міський будинок природи» та розподілені наступним чином.

У рамках програми КО «Київзеленбуд» виконуватиме наступні заходи:

утримання 8038,5 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування (роботи з озеленення, догляд за зеленими насадженнями та благоустрій територій, прибирання територій, висадження дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев, видалення омели з крон дерев, проведення формувальної обрізки дерев та кущів, лікування дерев);

утримання 29420,8 га територій лісопаркових зон (оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж);

придбання спецтехніки та обладнання;

здійснення природоохоронних заходів (обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень, забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста, вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників, розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства;

капітальний ремонт 160 парків, скверів, інших об’єктів зеленого господарства м. Києва (серед них: капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва, благоустрій парку відпочинку між вул. Урлівською, вул. Дніпровою, вул. Івана Бойка, вул. Здолбунівською, навколо озера Жандарка у Дарницькому районі, капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку «Вербне»);

реконструкцію та будівництво 14 об’єктів, серед яких: будівництво парку «Микільська слобідка» в Дніпровському районі, будівництво пожежного депо та двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо та будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства, реконструкції оранжерейних господарств КП УЗН.

КП «Плесо» передбачено:

утримання 1137,337 га пляжів, зон відпочинку біля води та водних об’єктів; утримання очисних споруд, утримання громадських вбиралень, облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах Києва, прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об’єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва тощо;

забезпечення безпечного відпочинку на водних об’єктах міста Києва: придбання та утримання спеціалізованої техніки й обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді, на капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП «Плесо», обслуговування земель водного фонду Києва тощо;

капітальний ремонт об’єктів елементів благоустрою на зонах відпочинку та спеціальної для цього техніки; реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь, реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі, реконструкція очисних споруд «Харківські» в Дарницькому районі.

КП УЗН забезпечить:

придбання посадкового матеріалу для проведення заходів з озеленення та утримання 8038,5 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування для виконання робіт із озеленення, догляду за зеленими насадженнями та благоустрій територій, прибирання територій, висадження дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев, видалення омели з крон дерев, проведення формувальної обрізки дерев та кущів, лікування дерев.

Заходи, за які відповідатиме КП ЛПГ:

утримання 29 420,8 га лісопаркової зони міста, зокрема, на оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж;

розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства.

КП «Київський міський Будинок природи» передбачено:

виконання природоохоронних заходів та утримання (заплановано проведення близько 200 виставок та інших заходів, більше 300 екскурсій, у тому числі для дітей шкільного віку.

Фінансування заходів, виконавцем яких є КП «Київміськрозвиток»:

реконструкція та будівництво 4-ох об’єктів (реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом’янському районі, реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі, реконструкція парку «Кіото» у Деснянському районі, будівництво парку культури і відпочинку «Парк Почайна» в Оболонському районі);

утримання КП «Київміськрозвиток» для забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів.

Для КП «Спецжитлофонд» та КП «Київбудреконструкція» Києва заплановане:

фінансування для реконструкції та благоустрою парку «Володимирська гірка» у Шевченківському районі,

регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини,

реконструкції зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі.

Управління екології та природних ресурсів забезпечить:

виконання природоохоронних заходів та створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, у тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря;

утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва;

вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача щодо яких не визначено;

підготовку та затвердження екологічного паспорта міста Києва.

Нагадаємо, депутатка Київради від партії «Удар», членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Юлія Лимар назвала найбільші екологічні виклики для столиці