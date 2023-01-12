Головна Київ Новини
search button user button menu button

Казахстанці дражнять Путіна. У Києві теж запрацювала юрта незламності

Олександра Садова
glavcom.ua
Казахстанці дражнять Путіна. У Києві теж запрацювала юрта незламності
Юрта незламності у Києві
фото: Віталій Школьний/Facebook

У Бучі тиждень тому казахстанці встановили «юрту незламності». Це викликало істерику в Кремля

У Парку імені Тараса Шевченка у Києві з'явилась «юрта незламності», яка оснащена генераторами та обігрівачами. Юрту допомогли встановити казахські меценати. Про це розповів журналіст Віталій Школьний та додав фото.

Зазначається, що площа «юрти незламності» складає 63,5 кв. м. 

Пункт оснащений генераторами та обігрівачами, а відвідувачам будуть пропонувати гарячий чай та національні страви.

Казахстанці дражнять Путіна. У Києві теж запрацювала юрта незламності фото 1

Школьний зазначив, що загалом таких юрт буде шість, але не уточнив місце їхнього розташування. 

Нагадаємо, у місті Буча представники Казахстану допомогли відкрити «юрту незламності». Юрта була встановлена напередодні Різдва - 6 січня. 

Юрта розташована на вулиці Олекси Тихого та працюватиме як пункт обігріву для мешканців міста під час блекауту. Водночас у міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти. Так, представниця російського МЗС Марія Захарова навіть звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося.

Водночас в Астані заявили, що не бачать в установці юрти нічого поганого. Влада Казахстану наголошує, що встановлення юрти є приватною ініціативою казахстанських меценатів. Там нагадали, що в Казахстані проживає близько 300 тисяч українців, в Україні також є велика казахська діаспора.

Читайте також: На Київщині «Пункти незламності» створюватимуть у храмах ПЦУ
Теги: Київ Казахстан Буча пункти незламності

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років
Символічна ялинка незламності – уже на Софійській площі, як її прикрасять
17 грудня, 2022, 13:40
Садовий: «Яка різниця людині, як називається точка, куди вона зайде – «незламності» чи якось ще?»
Садовий присоромив мерів, що не впоралися з президентськими «пунктами незламності»
22 грудня, 2022, 19:00
Пошук «Пунктів незламності» тепер доступний через Viber: деталі від Банкової
Пошук «Пунктів незламності» тепер доступний через Viber: деталі від Банкової
29 грудня, 2022, 18:23

Новини

Казахстанці дражнять Путіна. У Києві теж запрацювала юрта незламності
Казахстанці дражнять Путіна. У Києві теж запрацювала юрта незламності
Ніцой б’є на сполох: на столичні вулиці повертається російська мова
Ніцой б’є на сполох: на столичні вулиці повертається російська мова
У Києві буде демонтовано каплицю-МАФ біля Десятинної церкви – Ткаченко
У Києві буде демонтовано каплицю-МАФ біля Десятинної церкви – Ткаченко
Ситуація складна. Київ отримує приблизно 60% необхідного обсягу електроенергії
Ситуація складна. Київ отримує приблизно 60% необхідного обсягу електроенергії
Кличко зустрівся з мерами чотирьох європейських столиць: про що говорили (фото)
Кличко зустрівся з мерами чотирьох європейських столиць: про що говорили (фото)
Варшава готує подарунок київському метрополітену
Варшава готує подарунок київському метрополітену

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
34K
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
15K
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
12K
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
9265
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
8687
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Сьогодні, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Сьогодні, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Вчора, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Вчора, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
10 сiчня, 19:13

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту