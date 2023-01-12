Казахстанці дражнять Путіна. У Києві теж запрацювала юрта незламності

У Бучі тиждень тому казахстанці встановили «юрту незламності». Це викликало істерику в Кремля

У Парку імені Тараса Шевченка у Києві з'явилась «юрта незламності», яка оснащена генераторами та обігрівачами. Юрту допомогли встановити казахські меценати. Про це розповів журналіст Віталій Школьний та додав фото.

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Зазначається, що площа «юрти незламності» складає 63,5 кв. м.

Пункт оснащений генераторами та обігрівачами, а відвідувачам будуть пропонувати гарячий чай та національні страви.

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Школьний зазначив, що загалом таких юрт буде шість, але не уточнив місце їхнього розташування.

Нагадаємо, у місті Буча представники Казахстану допомогли відкрити «юрту незламності». Юрта була встановлена напередодні Різдва - 6 січня.

Юрта розташована на вулиці Олекси Тихого та працюватиме як пункт обігріву для мешканців міста під час блекауту. Водночас у міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти. Так, представниця російського МЗС Марія Захарова навіть звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося.

Водночас в Астані заявили, що не бачать в установці юрти нічого поганого. Влада Казахстану наголошує, що встановлення юрти є приватною ініціативою казахстанських меценатів. Там нагадали, що в Казахстані проживає близько 300 тисяч українців, в Україні також є велика казахська діаспора.