Росія влаштувала істерику через юрту незламності у Бучі. Казахстан відповів

Юрта знаходиться у Бучі та працюватиме як пункт обігріву для мешканців міста під час блекаута

Представниця російського МЗС Марія Захарова звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося

У місті Буча, Київській області представники Казахстану допомогли відкрити «юрту незламності». Юрта була встановлена напередодні Різдва - 6 січня. У міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти. Про це повідомив секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.

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Юрта знаходиться на вулиці Олекси Тихого та працюватиме як пункт обігріву для мешканців міста під час блекауту. Водночас у міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти. Так, представник російського МЗС Марія Захарова навіть звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося.

«Нас запевнили, що інформація, що тиражується в деяких ЗМІ, не відповідає дійсності і влада республіки тут ні до чого. теми з метою заподіяння шкоди російсько-казахстанському стратегічному партнерству та союзництву дуже бажаним є офіційний коментар наших друзів, який би поставив крапку на цих спекуляціях», - сказала Захарова.

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Водночас в Астані заявили , що не бачать в установці юрти нічого поганого. Влада Казахстану наголошує, що встановлення юрти є приватною ініціативою казахстанських меценатів. Там нагадали, що в Казахстані проживає близько 300 тисяч українців, в Україні також є велика казахська діаспора.

«Проблеми не бачимо, юрта як юрта. Ми пишаємося, що у нас є юрта», – сказав речник МЗС РК Айбек Смадіяров.

Як раніше повідомлялося, на Київщині «Пункти незламності» створюватимуть у храмах ПЦУ.