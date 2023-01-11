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Росія влаштувала істерику через юрту незламності у Бучі. Казахстан відповів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія влаштувала істерику через юрту незламності у Бучі. Казахстан відповів
Юрта знаходиться у Бучі та працюватиме як пункт обігріву для мешканців міста під час блекаута
фотоз відкритих джерел

Представниця російського МЗС Марія Захарова звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося

У місті Буча, Київській області представники Казахстану допомогли відкрити «юрту незламності». Юрта була встановлена напередодні Різдва - 6 січня. У міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти. Про це повідомив секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.

Юрта знаходиться на вулиці Олекси Тихого та працюватиме як пункт обігріву для мешканців міста під час блекауту. Водночас у міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти. Так, представник російського МЗС Марія Захарова навіть звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося.

«Нас запевнили, що інформація, що тиражується в деяких ЗМІ, не відповідає дійсності і влада республіки тут ні до чого. теми з метою заподіяння шкоди російсько-казахстанському стратегічному партнерству та союзництву дуже бажаним є офіційний коментар наших друзів, який би поставив крапку на цих спекуляціях», - сказала Захарова.

Водночас в Астані заявили , що не бачать в установці юрти нічого поганого. Влада Казахстану наголошує, що встановлення юрти є приватною ініціативою казахстанських меценатів. Там нагадали, що в Казахстані проживає близько 300 тисяч українців, в Україні також є велика казахська діаспора.

«Проблеми не бачимо, юрта як юрта. Ми пишаємося, що у нас є юрта», – сказав речник МЗС РК Айбек Смадіяров.

Як раніше повідомлялося, на Київщині «Пункти незламності» створюватимуть у храмах ПЦУ.

Теги: Казахстан діаспора влада Київщина

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