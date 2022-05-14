  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Волинь: російські спецслужби вербували школярів

    У телефонах школярів були переписки з російськими абонентами - Волинь: російські спецслужби вербували школярів
    У телефонах школярів були переписки з російськими абонентами
    фото з відкритих джерел

    Невідомі намагалися дізнатися у дітей про ситуацію в регіоні

    Російські спецслужби вербували українських школярів. Зокрема, три таких випадки правоохоронці зафіксували в Луцьку. Підлітки фотографували військові об'єкти, у їхніх телефонах знайшли й листування з невідомими, які цікавилися ситуацією у регіоні. Про це ідеться на Facebook-сторінці Управління Служби Безпеки України у Волинській області.

    «9 травня у Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно вешталися біля одного з блокпостів. Причину свого перебування там школярі пояснити не змогли», – розповіли у СБУ.

    Силовики перевірили телефони семикласників. У них вони знайшли багато фотографій Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту. Окрім цього, у телефонах школярів були переписки з російськими абонентами.

    У листуванні невідомі намагалися дізнатися у дітей про ситуацію в регіоні, розташування військових об'єктів та техніки. Контррозвідники пояснили школярам, чому таке «спілкування» з окупантами несе величезні ризики. Профілактичні бесіди провели й з батьками семикласників.

    «Радимо учителям та батькам постійного обговорювати з дітьми питання інформаційної безпеки в різноманітних інтернет-чатах, онлайн-іграх та соціальних мережах. Якщо будь-які особи звертаються до вас чи до ваших дітей з проханнями вислати фотографію місцевості чи конкретного стратегічно важливого об’єкта, або просто розпитують про стан такого об’єкту, є велика ймовірність, що вас хочуть використати на шкоду Україні та вашого міста, зокрема», – додали у Службі Безпеки.

    Раніше Служба безпеки України оголосила про підозру «прокремлівській русинці» з Закарпаття, яка виправдовувала збройну агресію Росії та дискредитувала ЗСУ.

    Також СБУ заблокувала канал збуту державних баз даних через мережу Даркнет. У незаконній торгівлі підозрюють колишнього правоохоронця.

    Теги: росія окупанти СБУ війна військові Україна окупація школярі #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Волинь: російські спецслужби вербували школярів