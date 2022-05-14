Волинь: російські спецслужби вербували школярів

У телефонах школярів були переписки з російськими абонентами

Невідомі намагалися дізнатися у дітей про ситуацію в регіоні

Російські спецслужби вербували українських школярів. Зокрема, три таких випадки правоохоронці зафіксували в Луцьку. Підлітки фотографували військові об'єкти, у їхніх телефонах знайшли й листування з невідомими, які цікавилися ситуацією у регіоні. Про це ідеться на Facebook-сторінці Управління Служби Безпеки України у Волинській області.

«9 травня у Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно вешталися біля одного з блокпостів. Причину свого перебування там школярі пояснити не змогли», – розповіли у СБУ.

Силовики перевірили телефони семикласників. У них вони знайшли багато фотографій Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту. Окрім цього, у телефонах школярів були переписки з російськими абонентами.

У листуванні невідомі намагалися дізнатися у дітей про ситуацію в регіоні, розташування військових об'єктів та техніки. Контррозвідники пояснили школярам, чому таке «спілкування» з окупантами несе величезні ризики. Профілактичні бесіди провели й з батьками семикласників.

«Радимо учителям та батькам постійного обговорювати з дітьми питання інформаційної безпеки в різноманітних інтернет-чатах, онлайн-іграх та соціальних мережах. Якщо будь-які особи звертаються до вас чи до ваших дітей з проханнями вислати фотографію місцевості чи конкретного стратегічно важливого об’єкта, або просто розпитують про стан такого об’єкту, є велика ймовірність, що вас хочуть використати на шкоду Україні та вашого міста, зокрема», – додали у Службі Безпеки.

Раніше Служба безпеки України оголосила про підозру «прокремлівській русинці» з Закарпаття, яка виправдовувала збройну агресію Росії та дискредитувала ЗСУ.

Також СБУ заблокувала канал збуту державних баз даних через мережу Даркнет. У незаконній торгівлі підозрюють колишнього правоохоронця.