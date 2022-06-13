Поліція похвалилася, як вдарила по російських олігархах

Правоохоронці не дають легалізовувати структури, які пов’язані з Росією

Накладено арешт на активи проросійських компаній загальною сумою близько 21 млрд грн

Національна поліція України заблокувала виведення активів майже 7 тис. проросійських компаній. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телеканалу.

«Департамент стратегічних розслідувань, протидії економічним злочинам і фінансування тероризму з боку РФ не дає легалізовувати структури, які пов’язані з Росією чи Білоруссю. Буквально протягом останніх двох місяців на фінансовий контроль поставлено понад 7 тис. резидентів, які мали господарські відносини з Росією чи Білоруссю, чим попереджено виведення коштів на суму до 200 млрд грн до вказаних країн», – розповів він.

У рамках цієї масштабної роботи накладено арешт на активи загальною сумою близько 21 млрд грн.

«Ми нанесли превентивний удар по російських олігархах, наклавши арешт на цінні папери їхніх банківських установ на загальну суму 12 млрд грн», – додав Єнін.

Як повідомлялося, співробітники Бюро економічної безпеки заарештували активи російського олігарха Михайла Фрідмана в українській компанії з виробництва та реалізації мінеральної води.

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн.