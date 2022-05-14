Окупанти хочуть використати дітей із Маріуполя для дезінформаційної атаки

Ворог готує окозамилювання для міжнародної спільноти

Росіяни планують використати батьків дітей, яких депортували до Росії із Маріуполя для дезінформаційної атаки. Батьків змушують записувати відео, де вони будуть «свідчити», що їх з дітьми розлучили бійці «Азову» та «військові націоналісти». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Після таких роликів росіяни планують «другу серію», де вони «знайшли та повернули» дітей батькам.

«Через погрози батьків примушують записувати відеозвернення, де фону будуть «свідчити», що розлучення батьків та дітей провели самі бійці «Азову» та військові націоналісти України. І саме українські військові стали на заваді з’єднання сімей, зокрема, батьків із дітьми, які перебували у лікарнях», – повідомив Андрющенко.

Батьки дітей знаходяться досі в окупованому Маріупольському районі, тому не мають можливості протидіяти окупанту в психологічному тиску.

«Не вірте подібним зверненням. Всі вони зроблені шантажем під примусом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні мер Маріуполя назвав кількість депортованих окупантами мешканців.

Також у Маріуполі окупанти вже дійшли до допитів дітей.

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