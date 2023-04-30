У Києві з’явиться унікальний парк

Під будівництво парку відвели площу в 7,54 га

У Києві вже розпочали будівництво нового парку «Срібний кіл» у Дарницькому районі. Його побудують навколо однойменного озера. Він розташується між станціями метро «Осокорки» та «Позняки», й отримає унікальне оформлення та наповнення. Про це розповіли в Київській міській раді.

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Крім того, що це буде місце для відпочинку з красивим оформленням та об’єктами для розваг, парк матиме декілька особливостей. Зокрема, його також адаптують для потреб фізичної та психологічної реабілітації бійців ЗСУ.

Під будівництво парку відвели площу в 7,54 га. Депутат Київської міської ради та очільник ГО «Парк Срібний Кіл» Григорій Маленко зазначив, що ідея створення парку виникла ще у 2016 році. Проте, до реалізації справа дійшла тільки зараз. Зазначається, що парк матиме замкнену прогулянкову доріжку навколо всього озера. Її довжина складе 2 кілометри.

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«Усі внутрішні елементи парку інтегровані в цей прогулянковий маршрут навколо озера. Зелена зона має бути багатофункціональною. Дитячі, спортивні, оглядові майданчики та зони відпочинку мають задовольнити потреби якомога ширшої аудиторії», – зазначив Маленко.

Що особливого в новому парку

Автори проєкту планують, що парк стане дійсно інклюзивним. Додатково адаптують також локації для потреб реабілітації українських військових.

Будівництво відбуватиметься у шість етапів. Перша черга, яка реалізується зараз, передбачає планування території, аби вона відповідала проєкту. Також мають облаштувати дві вхідні групи парку та побудувати транзитну доріжку, якою можна буде пройтися від однієї станції метро до іншої.

Потім планується будівництво підпірних стін, сходів та пандусів. З’явиться і система водовідведення вхідної групи та всі необхідні комунікації. Доріжки планується вимостити фігурними елементами типу ФЕМ, після чого буде озеленення та встановлення лав та урн в зоні забудови першого етапу.

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Доріжки будуть з'єднуватися з унікальними об'єктами та скульптурами

Інші деталі щодо проєкту мають розповісти згодом. Наразі точної дати завершення робіт не називають. Проте, процес реалізації вже почався, тож деякі важкі етапи вже позаду.

Помилуватися видом на озеро також можна буде зі зручних локацій.

Нагадаємо, київські правоохоронці затримали порушника, який намагався викрасти скульптуру в парку «Володимирська гірка». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. У Великдень, близько 19:40, перебуваючи в парку «Володимирська гірка» чоловік намагався викрасти міні-макет фонтану зі скульптурою Архістратига Михаїла. Втім, перехожі, які перебували в парку, помітили це. Тож, пошкодивши скульптуру, порушник втік.