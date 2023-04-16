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Столичний парк «Муромець» перетворився на озеро: відео з дрона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Столичний парк «Муромець» перетворився на озеро: відео з дрона
столичний парк потерпає через паводок
фото: скріншот із відео

У воді опинилися альтанки, спортивні корти, магазини, кафе та ресторанчики

Столичний парк «Муромець» затопило через паводок. У мережі з'явилося відео, зняте за допомогою дрона, на якому видно, як сильно піднялася вода на території одного з найпопулярніших місць відпочинку киян. У воді опинилися альтанки, спортивні корти, магазини, кафе та ресторанчики.

Як відомо, Київ та Київщина продовжують боротися із весняними паводками. За інформацією ДСНС, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 747 га сільгоспугідь.

Парк «Муромець» розташований у Деснянському районі Києва між двома спальними районами – Оболонню на правому березі Дніпра, та Вигурівщиною-Троєщиною – на лівому.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва внаслідок підйому води затопило прибережну полосу неподалік парку «Муромець» біля Північного мосту. Через це деякі кияни ловлять рибу просто з частково підтопленої парковки між машинами.

Нагадаємо, триває сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Стихія вирує на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На даний час гідрологічна ситуація контрольована. 

У Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напруженою.

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