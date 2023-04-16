Мешканці Гостомеля виявили небезпечну знахідку біля паркану власного будинку (фото)

Виявилось, що люди знайшли корпуси від «Градів», коли косили траву під парканом

На місці працювали правоохоронці та працівники ДСНС

У Київській області досі знаходять залишки російської смертельної зброї на територіях, де велись бойові дії.

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Як розповіли в поліції області, вчора, поліцейські Київщини отримали повідомлення від жителів Гостомеля про небезпечну знахідку.

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Виявилось, що люди знайшли корпуси від «Градів», коли косили траву під парканом.

На місці працювали правоохоронці та працівники ДСНС. Небезпечну знахідку спеціалісти вилучили з території поблизу приватного будинку.

До слова, триває 417-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.