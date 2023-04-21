На Володимирській гірці чоловік намагався викрасти скульптуру (відео)

Правоохоронці затримали порушника у Чернігівській області

Київські правоохоронці затримали порушника, який намагався викрасти скульптуру в парку «Володимирська гірка». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Так, у Великдень, близько 19:40, перебуваючи в парку «Володимирська гірка» чоловік намагався викрасти міні-макет фонтану зі скульптурою Архістратига Михаїла. Втім, перехожі, які перебували в парку, помітили це. Тож, пошкодивши скульптуру, порушник втік.

На місці події працювали оперативники та слідчо-оперативна група.

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За словами оперативника Шевченківського управління поліції Олексія Щукіна, працівники карного розшуку відпрацювали прилеглу територію місця вчинення кримінального правопорушення. «Як з’ясувалось, до охоронця парку звернувся військовослужбовець. Він приніс пошкоджену статуетку, пояснивши, що під час патрулювання до нього звернулася дівчина та повідомила, що невідомий пошкодив статуетку та втік. Ми переглянули та проаналізували записи з камер відеоспостереження, а також за допомоги співробітників управління кримінального аналізу столичного главку встановили особу порушника. 44-річний фігурант після скоєння злочину поїхав за місцем мешкання у Чернігівську область, де ми його і затримали», – розповів правоохоронець.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.