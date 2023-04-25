Квітучий Київ: куди піти, щоб помилуватися весною (фото)

У столиці можна відвідати сад сакур та поле тюльпанів

Кияни насолоджуються першими дійсно теплими днями й чимало мешканців столиці все частіше виходять на прогулянки. На вулицях і у парках якраз почали розцвітати квіти та дерева, серед яких і сакури та магнолії, тож диван зачекає – варто хутчіш милуватися весною.

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Парк Кіото

Маленький японський острівець серед української столиці – саме так можна описати парк Кіото. Ще 10 років тому він абсолютно нічим не відрізнявся від інши зелених зон столиці, проте зараз все дуже сильно змінилося.

Парк Кіото потішить відвідувачів фото: Аріна Груздєва

Саме тут висадили найдовшу в Україні алею сакур, протяжністю близько кілометра. Квітнуть вони досить недовго – всього два тижні з кінця квітня до початку травня.

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Парк у Києві оформлений в японському стилі фото з відкритих джерел

На території цієї зони відпочинку розміщені традиційний японський сад каміння, декоративне озеро з містком, ворота торії та тематичні скульптури.

Парк розташований у Деснянському районі міста Києва (простягається вздовж вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівська та Лісова) фото: КМДА

Кіото дуже полюбляють батьки з дітьми, адже тут є гарно облаштований майданчик з різними гойдалками та каруселями, а також спортивний майданчик з вуличними тренажерами.

Ботанічний сад імені академіка О. Фоміна

Найстаріший ботанічний сад України розміщений прямо за Університетом Шевченка. Цікаво, що до 1839 року тут взагалі нічого не було – звичайний пустир. Проте, завдяки тодішнім київським викладачам та науковцям, тут з’явився справжній райський куточок.

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У ботсаді поблизу метро Університет цвітуть магнолії фото з відкритих джерел

Нині колекція саду налічує понад 10 тис. видів різноманітних рослин та дерев. Велику частину з них можна побачити безкоштовно, відвідавши відкриту частину території. Тут, зокрема, можна помилуватися магноліями та каштанами, посидіти біля фонтану та прогулятися довгими алеями.

Також тут є наукова зона, куди без супроводу співробітників саду потрапити неможливо. Практично щодня цією територією проходять екскурсії, під час яких можна помилуватися виставкою сукулентів, зайти в оранжерею водних рослин, погуляти під гіллям тропічних дерев, а також відвідати місцевий музей.

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка

Ще один столичний ботанічний сад розміщений неподалік від метро Дружби народів. Його історія розпочалася із заснування Національної Академії Наук України, але мала великі перерви і перешкоди. То революція, через яку не вдалося вчасно розпочати будівництво, то війна, яка знову відклала відкриття зеленої зони на багато років. Проте ботсад вистояв і під керівництвом Миколи Гришка став одним з найбільших в Україні. Зараз тут зібрані тисячі видів різних рослин з усіх куточків планети.

За різноманітністю колекцій живих рослин, масштабами території, рівнем наукових досліджень, ботсад займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи фото з відкритих джерел

Навесні тут особливо гарно, адже розквітають бузок та магнолії. Разом це неймовірне видовище, яке захоплює з першого погляду. Також у другій частині весни розпускаються даурські рододендрони, випромінюючи надзвичайний аромат.

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Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка у Києві – одне з улюблених місць відпочинку містян і гостей столиці фото з відкритих джерел

Добропарк

Великий заміський комплекс для відпочинку здивує відвідувачів 3 млн різнокольорових тюльпанів.

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Приватний дендрологічний парк в Україні, площею 300 га, що розташований у с. Мотижин за 29 км від Києва. фото: Добропарк

Окрім того, тут облаштовані зони для глемпінгу, барбекю, сімейного відпочинку, є басейн, дитячі зони та постійно проходять різні розважальні заходи.

Локація заворожує красою фото: Допропарк

Їхати сюди варто з розрахунком, що ви проведете в парку цілий день, а, можливо, і ніч. За дві-три години обійти всю територію просто неможливо.

Співоче поле

Виставка тюльпанів у ландшафтному парку відкриється 28 квітня. Усіх містян запрошують подивитися на цвітіння весняних квітів та з оглядових майданчиків помилуватися краєвидом на Дніпро та лівий берег Києва.

Співоче є одним із наймальовничіших куточків столиці, адже розмістилося воно на Печерських пагорбах, в самому серці зеленого Києва фото: КМДА

Організатори повідомили, що у парку розквітло 500 тис. тюльпанів різних сортів та видів, а також нарциси, іриси, крокуси та інші квіти.

Для дітей на території парку є зона розваг та батут. Для дорослих передбачені фуд-корти та пікнік зони.

ВДНГ

На початку травня в експоцентрі традиційно відкривається локація, яку вже встигли оцінити тисячі киян. Це яблуневий сад, який ідеально підходить для сімейного відпочинку на природі.

Ошатний комплекс радянських часів із культурним центром, концертним залом, мотузковим парком і катанням верхи фото з відкритих джерел

Зелена зона займає чималу територію Експоцентру. Тут висаджені сотні фруктових дерев, розміщені лежаки та маленькі лавки. Територія поділена на кілька огороджених частини. На одних з них можна готувати на мангалі, на інших це заборонено.

Діти точно оцінять гойдалковий парк: він розрахований як на маленьких, так і на дорослих відвідувачів. Також можна брати велосипед, ролики, гіроскутер напрокат і кататися парком.

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Зовсім поруч розташований Парк Динозаврів, оранжерея та музей. А ще саме тут проходять різні заходи, зокрема Кураж Базар з ярмаркою та цікавими лекціями.