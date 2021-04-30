Правоохоронці знайшли шестирічну дівчинку, яка загубилась у Києві

Мати відпустила доньку погуляти на вулицю, а згодом виявила, що дівчинка зникла

Столичні правоохоронці протягом години розшукали маленьку дівчинку, яка загубилась на Лісовому масиві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До Деснянського управління поліції від киянки надійшло повідомлення про зникнення доньки, 2014 року народження. Жінка розповіла, що годину тому дитина гуляла на дитячому майданчику на проспекті Лісовому, а потім зникла. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група та інспектори сектору ювенальної превенції.

Як повідомив начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко, орієнтування з прикметами малолітньої отримали усі наряди столичної поліції та були сформовані групи пошуку.

«Під час розшукових заходів поліцейські опитали можливих очевидців, переглянули записи з камер відеонагляду «Безпечне місто», ретельно перевірили місця скупчення людей. За годину співробітники територіального відділу поліції № 2 виявили 6-річну дитину у місцевої мешканки сусіднього під’їзду. 55-річна жінка гуляла з собакою та, побачивши розгублену дівчинку, забрала до себе додому й намагалась з’ясувати, де її батьки. За цей час протиправних дій відносно дитини вчинено не було», - розповів правоохоронець.

Мати подякували усім за повернення доньки та запевнила, що у подальшому більше уваги приділятиме вихованню. Разом із тим, після проведення профілактичної бесіди на неї складено протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 14 квітня близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

До пошуків хлопчика максимально залучили всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС.

Близько 13:00 15 квітня правоохоронці Київщини розшукали хлопчика.

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