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    У Києві знову запрацював річковий трамвай

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    <p>По Дніпру можна буде прогулятися з Подолу на Оболонь</p> - У Києві знову запрацював річковий трамвай

    По Дніпру можна буде прогулятися з Подолу на Оболонь

    Шість років до цього кияни пересувалися містом лише наземним транспортом

    У столиці України поновили річковий трамвай: Поділ і Оболонь тепер зв’язані по воді.

    Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Шість років до цього кияни пересувалися містом лише наземним транспортом. Поки що рейсовий теплоплав курсуватиме за одним маршрутом і тільки на вихідних – лише три рейси на день, та й ті радше екскурсійні.

    «Поки відновили, пробуємо. Якщо будуть люди, будуть іще маршрути», - каже капітан судна Віктор Грех.

    ЗМІ зазначає, що пасажирам дорогою розповідають історію Києва російською мовою. Квиток в обидва боки коштує 150 гривень, а поїздка триває півтори години.

    «Сьогодні приїхала до сина провідувати, взяли вихідний день. Попали сюди – і так нам пощастило. Дуже приємно», - каже чернігівчанка Ольга Заяць.

    «Гарно дивитись на воду», - ділиться враженнями школярка Маріанна Кобернік.

    Раніше повідомлялося, що на Оболонській набережній облаштовують зону, яка буде мати всю необхідну для річкового транспорту інфраструктуру.

    До слова, у Києві з’явився новий незвичайний вид транспорту - автомобіль-амфібія.  На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру та насолодитися панорамними видами Києва.

    ЗМІ кияни квиток
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