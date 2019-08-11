У Києві знову запрацював річковий трамвай



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По Дніпру можна буде прогулятися з Подолу на Оболонь

Шість років до цього кияни пересувалися містом лише наземним транспортом

У столиці України поновили річковий трамвай: Поділ і Оболонь тепер зв’язані по воді.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Шість років до цього кияни пересувалися містом лише наземним транспортом. Поки що рейсовий теплоплав курсуватиме за одним маршрутом і тільки на вихідних – лише три рейси на день, та й ті радше екскурсійні.

«Поки відновили, пробуємо. Якщо будуть люди, будуть іще маршрути», - каже капітан судна Віктор Грех.

ЗМІ зазначає, що пасажирам дорогою розповідають історію Києва російською мовою. Квиток в обидва боки коштує 150 гривень, а поїздка триває півтори години.

«Сьогодні приїхала до сина провідувати, взяли вихідний день. Попали сюди – і так нам пощастило. Дуже приємно», - каже чернігівчанка Ольга Заяць.

«Гарно дивитись на воду», - ділиться враженнями школярка Маріанна Кобернік.

Раніше повідомлялося, що на Оболонській набережній облаштовують зону, яка буде мати всю необхідну для річкового транспорту інфраструктуру.

До слова, у Києві з’явився новий незвичайний вид транспорту - автомобіль-амфібія. На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру та насолодитися панорамними видами Києва.