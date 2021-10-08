У Києві з'явилася найбільша 3D-інсталяція в Європі: вражаюче відео

Унікальне 3D-шоу можна спостерігати на екранах ТРЦ Gulliver

На мультимедійних екранах ТРЦ Gulliver у Києві вперше в Україні представлено унікальне 3D-шоу. Ця 3D-інсталяція є найбільшою в Європі. Про це повідомив журналіст Сергій Чернявський на своїй сторінці у Facebook.

«Технології з «Назад в майбутнє–2» відтепер можна побачити в центрі Києва», – написав він.

Новий проєкт присвячений восьмому дню народження Gulliver і темі космосу.

3D-шоу буде транслюватися на екранах ТРЦ Gulliver щодня з 19:00 до 22:00 кожні півгодини.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року на фасаді ТРЦ Gulliver транслювався 140-метровий прапор ЛГБТ-спільноти, а на екранах з’являвся слоган ПрайдМісяця «Бути різними добре разом!». Веселковий прапор на будівлі Gulliver можна було побачити кожні п’ять хвилин протягом 20 секунд з 18:30 до 22:00.