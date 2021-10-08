  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві з'явилася найбільша 3D-інсталяція в Європі: вражаюче відео

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проєкт присвячено темі космосу - У Києві з'явилася найбільша 3D-інсталяція в Європі: вражаюче відео
    Проєкт присвячено темі космосу
    Фото: скріншот із відео

    Унікальне 3D-шоу можна спостерігати на екранах ТРЦ Gulliver

    На мультимедійних екранах ТРЦ Gulliver у Києві вперше в Україні представлено унікальне 3D-шоу. Ця 3D-інсталяція є найбільшою в Європі. Про це повідомив журналіст Сергій Чернявський на своїй сторінці у Facebook.

    «Технології з «Назад в майбутнє–2» відтепер можна побачити в центрі Києва», – написав він.

    Новий проєкт присвячений восьмому дню народження Gulliver і темі космосу.

    3D-шоу буде транслюватися на екранах ТРЦ Gulliver щодня з 19:00 до 22:00 кожні півгодини.

    Нагадаємо, в жовтні 2020 року на фасаді ТРЦ Gulliver транслювався 140-метровий прапор ЛГБТ-спільноти, а на екранах з’являвся слоган ПрайдМісяця «Бути різними добре разом!». Веселковий прапор на будівлі Gulliver можна було побачити кожні п’ять хвилин протягом 20 секунд з 18:30 до 22:00.

    Теги: Київ технології космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві з'явилася найбільша 3D-інсталяція в Європі: вражаюче відео