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    Київський ТРЦ більше не буде транслювати ЛГБТ-прапор

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    Планувалося, що протягом тижня 5-11 жовтня на фасаді ТРЦ &laquo;Гулівер&raquo;&nbsp;транслюватимуть&nbsp;140-метровий прапор ЛГБТ-спільноти - Київський ТРЦ більше не буде транслювати ЛГБТ-прапор
    Планувалося, що протягом тижня 5-11 жовтня на фасаді ТРЦ «Гулівер» транслюватимуть 140-метровий прапор ЛГБТ-спільноти

    У зв’язку з подіями представники KyivPride проведуть мирну акцію 11 жовтня

    Відучора показ прайд-прапору на ТРЦ «Гулівер» було припинено. В громадській організації KyivPride заявили, що представники київського осередку «Національного корпусу» провели акцію, погрожуючи адміністрації компанії.

    «Ми обурені, ні – ми розгнівані та люті, що невелика групка праворадикально налаштованих ксенофобів думає, ніби вона може впливати на свободу самовираження та вирішувати, хто в нашій країні може мати права людини, а хто – ні. Розвиток європейського громадянського суспільства неможливий в умовах, коли праворадикальні меншини диктують правила свободи та життя іншим. ЛГБТ+спільнота – це невід’ємна частина України. Досить терпіти свавілля та прикривання моральними цінностями від людей, у яких немає ні краплі поваги, ні до людської гідності, ні до життя українців та українок», – йдеться в повідомленні ГО у Facebook.

    Представники KyivPride вирішили провести мирну акцію, та закликали всіх небайдужих долучитися. Захід відбудеться 11 жовтня о 18:30 на Площі Спортивній, 1 (біля «Гуліверу»).

    Планувалося, що протягом тижня 5-11 жовтня на фасаді ТРЦ «Гулівер» транслюватимуть 140-метровий прапор ЛГБТ-спільноти, а на екранах з’явиться слоган цьогорічного ПрайдМісяця «Бути різними добре разом!». До вчора веселковий прапор на будівлі «Гуліверу» можна було побачити кожні п’ять хвилин протягом 20 секунд із 18:30 до 22:00.

    Увечері 8 жовтня близько 40 представників Нацкорпусу влаштували під будівлею ТРЦ акцію протесту. На їхню думку, «транслювати ЛГБТ-прапор дискредитує Україну та створює штучний конфлікт всередині українського суспільства». Акція закінчилася традиційним запалюванням фаєрів.

    Як повідомлялося, 20 вересня у Запоріжжі відбувся повноцінний ЛГБТ-прайд, в якому взяли участь представники різних організацій і фондів з різних міст України. До акції «Місто без стереотипів» приєдналися близько 500 учасників.

    Нагадаємо, 13 вересня у Харкові відбувся АвтоПрайд.

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