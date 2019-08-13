У Києві з’явиться ще одне гарне місце великого туристичного маршруту (фото)



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Будівництво нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників Фото: пресслужба мера Києва

Нові сходи від Андріївської церкви та другу чергу «Володимирської гірки» презентують восени

Мер Києва Віталій Кличко показав, як будують нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників і парку «Володимирська гірка». Відповідні фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Ми продовжуємо робити наш Київ красивішим та комфортнішим! Облаштовуємо і привабливі локації для киян та туристів. Сьогодні тривають роботи з будівництва нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку «Володимирська гірка». Вони стануть ще одним гарним місцем великого туристичного маршруту в історичному центрі столиці. Сходи будуть залізобетонні з накладками з деревини на сходинках, з підсвіткою на перилах», - зазначив Кличко у дописі.

Також, за словами мера, тривають роботи з реконструкції другої черги парку «Володимирська гірка». Там вже вимостили доріжки, встановили освітлення та систему відеоспостереження. Звели і дві нових альтанки, а ту, що була в парку, - реконструювали. Укріпили підпірними стінками і схили, на яких стоять альтанки.

«Обидві локації - нові сходи від Андріївської церкви та другу чергу «Володимирської гірки» - плануємо презентувати восени», - підкреслив Кличко.

Раніше Віталій Кличко показав, як змінюється столиця.