У Києві з’явиться ще одне гарне місце великого туристичного маршруту (фото)
Нові сходи від Андріївської церкви та другу чергу «Володимирської гірки» презентують восени
Мер Києва Віталій Кличко показав, як будують нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників і парку «Володимирська гірка». Відповідні фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Ми продовжуємо робити наш Київ красивішим та комфортнішим! Облаштовуємо і привабливі локації для киян та туристів. Сьогодні тривають роботи з будівництва нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку «Володимирська гірка». Вони стануть ще одним гарним місцем великого туристичного маршруту в історичному центрі столиці. Сходи будуть залізобетонні з накладками з деревини на сходинках, з підсвіткою на перилах», - зазначив Кличко у дописі.
Також, за словами мера, тривають роботи з реконструкції другої черги парку «Володимирська гірка». Там вже вимостили доріжки, встановили освітлення та систему відеоспостереження. Звели і дві нових альтанки, а ту, що була в парку, - реконструювали. Укріпили підпірними стінками і схили, на яких стоять альтанки.
«Обидві локації - нові сходи від Андріївської церкви та другу чергу «Володимирської гірки» - плануємо презентувати восени», - підкреслив Кличко.
Раніше Віталій Кличко показав, як змінюється столиця.