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    Кличко показав, як при ньому змінився Київ (відео)

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    Алея художників: як було і як стало після реконструкції - Кличко показав, як при ньому змінився Київ (відео)
    Алея художників: як було і як стало після реконструкції

    У Києві оновлюються парки, ремонтуються дороги, лікарні, закуповується новий громадський транспорт

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як змінюється столиця. Слайд-шоу з фото деяких оновлених та нових об’єктів міста він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    «Ми продовжуємо разом з громадою Києва робити наше місто гарнішим і комфортнішим! Оновлюємо парки і зони відпочинку, ремонтуємо дороги, реконструюємо і оснащуємо найсучаснішим обладнанням столичні лікарні і пологові будинки. Закуповуємо новий громадський транспорт», - написав Кличко.

    «Так, ще багато чого потрібно зробити і ми не збираємося відступати. Київ розвивається, стає справді європейською столицею. Я дякую всім, хто допомагає, підказує, критикує. Працюємо далі!» - підкреслив мер столиці.

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    Нагадаємо, що загалом за останніх чотири роки у місті відремонтували 363 парки та сквери. Статус парка чи скверу отримали 136 зелених зон.

    Нове сучасне освітлення встановили на 350-ти об’єктах - вулицях і проспектах, на мостах та в зонах відпочинку.

    За кілька років відремонтували 41 відділення у медзакладах і 5 пологових будинків столиці.

    Побудовано 8 шкіл та 26 дитячих садків.

    Оновлено понад 900 км доріг та 31 шляхопровід. 

    Продовжує столиця оновлювати і парк спецавтомобілів швидкої допомоги. За останніх кілька років їх закупили 189. 

    Оновлюють також парк громадського транспорту. Тільки в 2019-му місто закупило 13 нових тролейбусів. Загалом з 2014 року придбали 134 нових тролейбуси, 45 трамваїв, 100 автобусів, модернізували 135 вагонів метро. 

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