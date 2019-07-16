Через два місяці після відкриття «міст Кличка» пройшов обстеження та випробування



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Столична влада звітує, що міст справний і абсолютно безпечний

За результатами обстеження та випробування технічний стан пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів справний та відповідає чинним нормативам із навантаження для пішохідних мостів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко.

«Випробування, обстеження та оцінка технічного стану конструкції по об'єкту «Мостовий пішохідно-велосипедний перехід між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» виконано працівниками ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Мостовий центр». Роботи із випробування мосту виконані після обстеження та детального огляду споруди після завершення монтажу конструкцій та влаштування всіх конструкцій мостового полотна у травні 2019 року. У червні 2019 року виконані роботи з обстеження і виявлення незавершених будівельних робіт», – розповів Спасибко.

За його словами, висновки за даним обстеженням наступні: технічний стан мостового полотна, прогонової будови, опор та опорних частин – справний. Технічний стан споруди в цілому справний. Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує схили, відповідає вимогам чинних нормативних документів із навантаження для пішохідних мостів.

«Висновки за результатами випробування мосту опубліковано на сайті КМДА», – зауважив Спасибко.

«Я в черговий раз запевняю киян i гостей столиці в абсолютній безпеці мосту і запрошую відвідати новий туристичний маршрут, який додав яскравості нашому місту. Кияни та гості міста вже полюбили пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Це, дійсно, унікальний об’єкт. Навколо нього зберігається неймовірний ажіотаж серед киян та гостей столиці», – додав він.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

10 липня мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, на якому вони разом з братом Володимиром на велосипедах проїхалися новим туристичним маршрутом в історичному центрі столиці: від сходів поруч з Пейзажною алеєю, через Андріївський узвіз, Алею художників і Володимирську гірку до нового пішохідно-велосипедного мосту.

11 липня рано вранці в Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту виявили тріщину і провислі троси.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.

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