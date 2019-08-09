«Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)



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Оновлена частина парку «Наталка» відкриється на початку осені Фото: пресслужба мера Києва

Триває реконструкція третьої черги парку «Наталка» на Оболоні

У Києві цього року вже оновлено 26 парків і скверів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко та опублікував відео про те, як триває реконструкція третьої черги парку «Наталка» на Оболоні.

«Оновлену частину зеленої зони - від центрального входу до гольф-клубу - відкриємо на початку осені. Але відпочивати там уже можна і потрібно. Роботи, що тривають в парку, цьому не заважають», - написав Кличко.

Він зазначив, що в рамках реконструкції завершують облаштування пішохідних доріжок з ФЕМ, встановили сучасні лави та урни, камери відеоспостереження та тривожні кнопки, освітлення, систему поливу. Висадили газони та квітники.

«Облаштовуємо два спортивних майданчики. На одному з них зможуть займатися і люди з інвалідністю. Також у «Наталці» буде чи не найбільший дитячий майданчик у столиці площею майже 2 тис. кв. м, з унікальними об’єктами для ігор, зокрема, із пірамідою висотою 6 м. Є в парку і спеціальний огороджений майданчик для вигулу собак», - зазначив мер столиці.

«Сьогодні в «Наталку» їдуть відпочивати з усього міста. Бо він є «золотим стандартом» того, як потрібно відновлювати зони відпочинку», - написав Кличко.

Раніше Кличко показав, як змінюється столиця. Слайд-шоу з фото деяких оновлених та нових об’єктів міста він опублікував на своїй сторінці в Facebook.