  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)

    • Розсилка
    <p>Оновлена частина парку &laquo;Наталка&raquo; відкриється на початку осені</p> - «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)

    Оновлена частина парку «Наталка» відкриється на початку осені

    Фото: пресслужба мера Києва

    Триває реконструкція третьої черги парку «Наталка» на Оболоні

    У Києві цього року вже оновлено 26 парків і скверів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко та опублікував відео про те, як триває реконструкція третьої черги парку «Наталка» на Оболоні.

    «Оновлену частину зеленої зони - від центрального входу до гольф-клубу - відкриємо на початку осені. Але відпочивати там уже можна і потрібно. Роботи, що тривають в парку, цьому не заважають», - написав Кличко. 

    Він зазначив, що в рамках реконструкції завершують облаштування пішохідних доріжок з ФЕМ, встановили сучасні лави та урни, камери відеоспостереження та тривожні кнопки, освітлення, систему поливу. Висадили газони та квітники. 

    «Облаштовуємо два спортивних майданчики. На одному з них зможуть займатися і люди з інвалідністю. Також у «Наталці» буде чи не найбільший дитячий майданчик у столиці площею майже 2 тис. кв. м, з унікальними об’єктами для ігор, зокрема, із пірамідою висотою 6 м. Є в парку і спеціальний огороджений майданчик для вигулу собак», - зазначив мер столиці.

    «Сьогодні в «Наталку» їдуть відпочивати з усього міста. Бо він є «золотим стандартом» того, як потрібно відновлювати зони відпочинку», - написав Кличко.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)
    «Золотий стандарт» зони відпочинку: Кличко показав, як оновлюють парк «Наталка» (фото, відео)

    Раніше Кличко показав, як змінюється столиця. Слайд-шоу з фото деяких оновлених та нових об’єктів міста він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ реконструкція парк столиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ