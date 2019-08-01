Кличко відкрив оновлений парк на Подолі (фото)



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Парк «Куренівський» перетворився на комфортне місце відпочинку Фото: пресслужба мера Києва

У Києві цього року вже відремонтували 26 парків та скверів

Мер Києва Віталій Кличко відкрив у Подільському районі оновлений парк «Куренівський».

«Ми ремонтуємо зони відпочинку в Києві і створюємо нові. За останніх кілька років відремонтували понад 360 парків та скверів. Це сучасні зони відпочинку - з новим освітленням, облаштованими доріжками, дитячими та спортивними майданчиками, системами відеоспостереження», - сказав Кличко.

Куренівський парк - одна з найбільших паркових зон столичного Подолу, якій понаж півстоліття. Тепер, після масштабної реконструкції, це - комфортний простір для активного, спортивного та сімейного відпочинку.

«Тут є все для дозвілля з дітьми – дитячі та спортивні майданчики для різних вікових груп, дитячий автодром, де дітлахи можуть не тільки покататися, а й вивчити правила дорожнього руху. Це важливо», - підкреслив мер Києва.

У парку оновили центральну вхідну групу, тепер її прикрашають клумби із висадженими багаторічними та вічнозеленими рослинами.

Облаштували 15 кілометрів сучасної зрошувальної системи, встановили «сухий» фонтан із різнокольоровою підсвіткою.

Також, задля безпеки на території зони відпочинку встановили систему відеонагляду - 31 камеру спостереження.

В автомістечку «Куренівського» облаштували нові дороги з розміткою та знаками, що підсвічуються, перехрестями, розв’язками, тунелем, залізничним переїздом та зупинками для пасажирів.

Вже восени, з початком інформаційних тижнів безпеки дорожнього руху, тут відбудуться освітні заходи для дітей за участю працівників Нацполіції.

Загалом у Києві цього року вже відремонтували 26 парків та скверів.

Ще триває реконструкція та благоустрій парків «Перемога», «Совки» та облаштування третьої черги парку «Наталка». Це будуть сучасні і комфортні зони відпочинку в столиці.