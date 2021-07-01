У Києві почали діяти нові тарифи на паркування. Хто заплатить більше

До 16 липня інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами

Із 1 липня в Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1459.

Які тарифи діятимуть

Усі майданчики будуть обладнані інформаційними табличками, на яких буде вказано чинний тариф у визначеному місці, а також QR-код для зручного переходу до механізму оплати.

У І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становитиме 35 грн/год.

У ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год.

У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.

У вихідні, святкові дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 паркування залишається безкоштовним.

Нові тарифи на паркування

Як оплатити паркування

Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки «Київ Цифровий», «Приват 24», Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою паркування можна оплатити виключно в терміналі Easy Pay.

Штрафи за несплату за паркування

У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

Перші два тижні, починаючи від сьогодні, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами.

«Інспекція з паркування починає роз’яснювальну кампанію, щоб водії могли дізнатися про нові правила, зрозуміти їх, встановити додатки і розібратися в новій системі оплати, – повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усова. – Якщо інспектор виявить авто, власник якого не сплатив за паркування, він покладе на лобове скло роздруковану інформаційну довідку з роз'ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Такий період лояльності триватиме два тижні – із 1 до 16 липня».

У КМДА зазначили, що дохід міста від паркування буде спрямований до спеціального фонду міського бюджету, з якого фінансуватиметься насамперед розвиток громадського транспорту, вдосконалення схем дорожнього руху та підвищення безпеки киян на вулицях міста.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що у Києві зросте вартість паркування авто: названо тарифи.

На базі сервісу «Київ Цифровий» запрацювала програма для автовласників та інспекторів паркування.

Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів.

Раніше повідомлялося, що у Києві запрацювала система «автоштрафів» за несплату парковки.