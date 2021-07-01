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    У Києві почали діяти нові тарифи на паркування. Хто заплатить більше

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    Інспекція з паркування починає роз&rsquo;яснювальну кампанію - У Києві почали діяти нові тарифи на паркування. Хто заплатить більше
    Інспекція з паркування починає роз’яснювальну кампанію
    Фото з відкритих джерел

    До 16 липня інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами

    Із 1 липня в Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1459.

    Які тарифи діятимуть

    Усі майданчики будуть обладнані інформаційними табличками, на яких буде вказано чинний тариф у визначеному місці, а також QR-код для зручного переходу до механізму оплати.

    • У І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становитиме 35 грн/год.
    • У ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год.
    • У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.
    • У вихідні, святкові дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 паркування залишається безкоштовним.

    Нові тарифи на паркування
    Нові тарифи на паркування

    Як оплатити паркування

    Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки «Київ Цифровий», «Приват 24», Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою паркування можна оплатити виключно в терміналі Easy Pay.

    Штрафи за несплату за паркування

    У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

    Перші два тижні, починаючи від сьогодні, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами.

    «Інспекція з паркування починає роз’яснювальну кампанію, щоб водії могли дізнатися про нові правила, зрозуміти їх, встановити додатки і розібратися в новій системі оплати, – повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усова. – Якщо інспектор виявить авто, власник якого не сплатив за паркування, він покладе на лобове скло роздруковану інформаційну довідку з роз'ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Такий період лояльності триватиме два тижні – із 1 до 16 липня».

    У КМДА зазначили, що дохід міста від паркування буде спрямований до спеціального фонду міського бюджету, з якого фінансуватиметься насамперед розвиток громадського транспорту, вдосконалення схем дорожнього руху та підвищення безпеки киян на вулицях міста.

    Нагадаємо, у червні стало відомо, що у Києві зросте вартість паркування авто: названо тарифи.

    На базі сервісу «Київ Цифровий» запрацювала програма для автовласників та інспекторів паркування.

    Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів.

    Раніше повідомлялося, що у Києві запрацювала система «автоштрафів» за несплату парковки.

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    Теги: Київ тарифи автомобіль парковка інспектор
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    У Києві почали діяти нові тарифи на паркування. Хто заплатить більше