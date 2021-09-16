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    Мешканці Позняків обурені: паркування за день обійдеться у 70 грн

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    За словами жителя Позняків, паркування вважається платним з 8:00 до 22:00 - Мешканці Позняків обурені: паркування за день обійдеться у 70 грн
    За словами жителя Позняків, паркування вважається платним з 8:00 до 22:00
    Фото: Денис Безлюдько/Facebook

    Водіїв, які уникатимуть оплати, чекатиме штраф у розмірі 20-кратної вартості паркування

    Мешканці столичних Позняків б’ють на сполох, адже запаркувати авто біля будинку тепер коштує грошей. На ситуацію в районі поскаржився місцевий мешканець, відомий журналіст Денис Безлюдько на сторінці у Facebook.

    «У київському спальному районі Позняки паркування на ряді вулиць стало платним. Їх віднесли до третьої зони, і таким чином залишити там автомобіль стало коштувати 5 грн/год», – написав Денис Безлюдько.

    Зокрема, платне паркування на:

    • вул. Урлівська – вся вулиця;
    • вул. Анни Ахматової – вся вулиця;
    • вул. Олени Пчілки – вся вулиця;
    • пр. Григоренка, 24 – 28;
    • вул. Срібнокільська: від ТРЦ Аркадія до вул. Княжий Затон;
    • вул. Драгоманова: від вул. Анни Ахматової до вул. Здолбунівської.

    За словами розгніваного жителя Позняків, паркування вважається платним з 8:00 до 22:00.

    «Таким чином, в день доведеться віддати 70 гривень. Тих, хто не буде оплачувати паркування, в разі виявлення порушення інспектором, чекатиме штраф в розмірі 20-кратної вартості 1 години. При цьому повторне порушення може обійтися в 680 грн», – зазначив Безлюдько.

    Нагадаємо, за рік Київ на паркуванні заробив учетверо менше, ніж планував.

    Як раніше повідомлялося, попри намагання столичної влади витіснити з вулиць міста нелегальних паркувальників, вони продовжують працювати.

    До слова, у Печерському районі столиці місцеві мешканці помстилися водієві автівки за неправильну паркування. Машину обклали мішками зі сміттям.

    Теги: Київ штраф автомобіль парковка
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    Мешканці Позняків обурені: паркування за день обійдеться у 70 грн