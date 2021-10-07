Кияни покарали елітного «героя парковки» (фото)

Водій постійно паркує свій автомобіль біля сміттєвих контейнерів

На вулиці Ломоносова в Голосіївському районі Києва біля житлового комплексу «Еврика» місцеві мешканці покарали «героя парковки». Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Так, невідомі закидали сміттям автомобіль BMW X5, який без номерних знаків завжди паркується біля сміттєвих баків, заважаючи вивезенню сміття.

Під дописом кияни жартують над таким покаранням водія-порушника.

Як відомо, кияни нерідко карають «героїв парковки», щоб змусити залишати водіїв автомобілі у дозволених для цього місцях.

Так, нещодавно у Печерському районі столиці місцеві мешканці помстилися водієві автівки за неправильну паркування. Машину обклали мішками зі сміттям.

У лютому цього року на вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі Києва було скоєно підпал автомобіля Ford, припаркованого на газоні.

В одному зі столичних дворів антипаркувальні півсфери на тротуарі перетворили на артоб’єкт. Бетонні конструкції оформили у вигляді яєчні.