  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві горе-водійка залишила без світла 16 житлових будинків (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ремонтна бригада електриків не могла потрапити до трансформаторної підстанції через припарковану автівку - У Києві горе-водійка залишила без світла 16 житлових будинків (фото)
    Ремонтна бригада електриків не могла потрапити до трансформаторної підстанції через припарковану автівку
    Фото: Київ оперативний

    Автомобіль заблокував вхід до трансформаторної підстанції

    У середу, 6 жовтня, на вул. Анни Ахматової, 14 у Дарницькому районі Києва співробітники комунальної служби не могли потрапити у трансформаторну підстанцію через припаркований автомобіль. Дівчина припаркувала свій автомобіль Chevrolet прямо перед входом, а в цей час 16 будинків сиділи без світла. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    На місце події прибула патрульна поліція, проте, вона нічого не могла зробити. Відштовхати машину не вдалося.

    Патрульні сказали, що немає сенсу викликати евакуатор, оскільки авто не заважає проїзду іншого транспорту.

    У цей час жителі 16 будинків сиділи без світла та чекали, коли з'явиться водійка.

    Як повідомлялося, 7 жовтня в Києві через ремонтні роботи та технічне переоснащення електромереж без світла залишаться безліч об’єктів, серед яких як приватні, так і муніципальні.

    Теги: Київ електроенергія автомобіль аварія парковка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві горе-водійка залишила без світла 16 житлових будинків (фото)