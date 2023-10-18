У Київській області ДТЕК оновив майже 300 енергооб’єктів та 4 000 км ліній, щоб підготувати мережі до зими

До кінця року оператор системи розподілу оновить ще 110 енергооб’єктів

В рамках підготовки до зими енергетики ДТЕК у Київській області вже оновили 278 важливих енергетичних об’єктів та 3 712 кілометрів ліній електропередачі. В комплексі ці заходи підвищать надійність електропостачання під час проходження опалювального сезону.

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Про це повідомили в компанії сьогодні під час пресбрифінгу.

Як зазначили в компанії, на чолі з владою області всі служби готують інфраструктуру до всіх можливих випробувань, щоб у мешканців регіону був доступ до послуг першочергової необхідності, а також світло та тепло.

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Енергетики ДТЕК технічно оновили 278 енергооб’єктів різного класу напруги, відремонтували та провели випробування 864 кабельних ліній, відремонтували більше 3 712 кілометрів ліній електропередачі та ще 3 112 кілометрів розчистили від чагарників.

Стан розподільчої мережі на даний час дозволяє забезпечувати всіх клієнтів стабільним електропостачанням за умови відсутності нових атак ворога на енергосистему країни, зазначили в компанії.

«Ми залучаємо весь доступний внутрішній ресурс, щоб пройти наступну зиму і виконати ремонтну програму. Крім того, ми створили резервний аварійний запас і сформували 238 бригад у складі майже 700 спеціалістів, які готові в режимі 24/7 відновлювати електропостачання після аварій. Ми працюємо над тим, аби максимально захистити наші ключові об’єкти. Наші енергетики готові оперативно відновлювати електропостачання та забезпечувати світлом всіх мешканців області», − підсумував Віталій Шайда, генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі.

До кінця року оператор системи розподілу оновить ще 110 енергооб’єктів, відремонтує 1 988 кілометрів ліній та розчистить від чагарників 1 199 кілометрів повітряних трас вздовж ліній електропередачі.

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Нагадаємо, ДТЕК до початку опалювального сезону модернізував три високовольтні підстанції у столиці. Вони живлять частину Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Шевченківського районів й Лівого берегу.