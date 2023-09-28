Подоляк пояснив, чому панічні настрої у Криму надалі посилюватимуться

Подоляк наголосив, що росіяни наразі усвідомлюють, що Крим є великою загрозою для них

Панічні настрої на Кримському півострові надалі будуть посилюватися. Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» поінформував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає «Укрінформ».

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«Річ у тому, що панічні настрої – це складне питання. Російська Федерація постійно перебуває в панічних настроях, і тому вони постійно використовують загрози. Щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що вони збираються зробити щось надзвичайне. Ці панічні настрої на Криму поступово зростатимуть», – відзначив він.

За його словами, для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається у Криму.

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Подоляк наголосив, що росіяни наразі живуть у Криму в очікуванні атак, слухаючи сирени, і усвідомлюють, що Крим є великою загрозою для них. Вони також розуміють, що повітряний простір ними вже не так потужно контролюється.

Він наголосив, що росіяни не мають ефективного залізничного зв'язку через такі міста, як Мелітополь, Бердянськ і т. д., що забезпечує близько 80% їхнього постачання через Крим. На території Криму розташована значна інфраструктура складських споруд РФ, і «Крим на сьогодні є ключем до суттєвого зменшення боєспроможності російських окупаційних угруповань».

За його словами, серед стратегічних завдань для України важливо перекреслити ключовий напрямок забезпечення російського окупаційного угруповання. Це означає, що Україні потрібно покластися на контроль над Керченською протокою, зокрема, і знищити значну складську інфраструктуру.

Він зазначив, що РФ наразі хоче не програти війну, але потрібно бути свідомими того, що вона має програти, і це – єдиний шанс дійти до якихось правил гри після війни.

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Зокрема, Подоляк висловив думку, що з історичної точки зору Україна вже зафіксована як одна з найвидатніших країн у 21 столітті.

«Україна вже продемонструвала, що може заплатити найвищу ціну (за своє право на існування – ред.). І сьогодні, на мою думку, не так багато країн, які готові заплатити таку ціну за право бути самими собою», – додав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники готуються до оборони пляжів тимчасово окупованої Євпаторії від контратаки Збройних сил України. Рашисти облаштовують вогневі позиції.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.