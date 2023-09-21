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Сергій Куюн Директор «Консалтингової групи А-95»

Паливний ринок перебуває під прицілом ворога постійно

glavcom.ua
Податки, що зросли з 1 липня, вже інтегрувались у нові ціни
фото з відкритих джерел

Для операторів паливного ринку постійна адаптація під нові умови вже давно буденність

Всі очікують ударів по енергетичній інфраструктурі, а паливний ринок перебуває під прицілом ворога постійно.

В офіційних зведеннях це переважно звучить як «критична інфраструктура» або «промислове підприємство», але під цим нерідко ховаються саме удари по нафтобазам та паливним перевалювальним комплексам. Чому іноді інформація по стратегічним підприємствам, які тисячі людей намагаються відновити, потрапляє назовні від офіційних джерел – мені особисто не зрозуміло.

Для операторів паливного ринку постійна адаптація під нові умови вже давно буденність. Враховуючи очевидну ескалацію, запаси пального зведені до мінімуму, все більше обсягів знаходиться на колесах.

За останній рік були різні ситуації і всі вони були гідно пройдені ринком. Так буде й цього разу. Укладені контракти, є транспортний парк, є диверсифікована система автомобільних та залізничних постачань, зміцнена транскордонна інфраструктура.

Паралельно покращується захист критичних об’єктів. Дякуючи тісній співпраці з військовими, вже є дуже гарні результати.

По цінах:

Податки, що зросли з 1 липня, вже інтегрувались у нові ціни. Наразі основним драйвером є світовий ринок, нафта за останні 3 місяці додала понад 20% (з $75 до $95/барр.) разом із нафтопродуктами (читай – із закупівельними цінами українських трейдерів).

Якщо нафта не перевищить $95/барр., є надія втриматись у межах 60 грн/л по бензину та дизпальному.

Ринок буде щосили пручатися цій «шестірці», кожен такий рубіж завжди викликає шок у споживача, а відповідно й у ринку.

Вже є відчуття скорочення споживання, але хотілося б дочекатись вересневої статистики.

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Джерело
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Теги: нафта ринок інфраструктура

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Сергій Куюн

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