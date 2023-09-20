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Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
У хмарочосі Мундсбурга в Гамбурзі живе 350 біженців
фото з відкритих джерел

Німці скаржаться на українців, які проживають поряд із ними у одному із хмарочосів Гамбурга

Спільне проживання біженців та громадян Німеччини в одній із трьох веж хмарочосу Мундсбурга в Гамбурзі вилилось у конфлікт та скарги. Поведінка мігрантів обурює німців. Соціальна влада та муніципальна компанія Fördern & Wohnen знають про скарги, що надходять різними каналами від мешканців  і намагаються зарадити ситуації. Про це пише Аussiedlerbote.

«У зв'язку з розміщенням біженців скарги в основному стосувалися сміття (всередині та ззовні вежі Мундсбург) і шуму», – йдеться у відповіді місцевої влади. За інформацією, невдоволення викликали також ремонтні роботи та обмежена доступність управління будівлею.

Вже понад рік у вежі висотою майже 100 м розміщуються українські біженці та мігранти з інших країн. Станом на кінець серпня тут перебувало 350 осіб, які шукають захисту, причому чоловіків більше, ніж жінок, а п'яту частину складають діти та підлітки.

На початку 2023 року місто викупило висотну будівлю в районі районі Гамбурга Бармбек-Зюд, побудовану в 1970-х роках. Місто заплатило за це трохи менше 335 тис. євро у січні та по 365 тис. євро у лютому та березні. Сенат поки що не може підрахувати загальні витрати, понесені відтоді.

Біженці проживають у 60 квартирах та у колишній торговій секції на трьох нижніх поверхах, яка нині слугує для спільного проживання 135 самотніх чоловіків. Крім того, є 68 квартир, що належать колишнім мешканцям, та дві медичні установи. З кінця серпня було проведено ремонт фасаду висотної будівлі. Найближчим часом буде також оновлено центральну лінію електропостачання будівлі.

У зв'язку зі скаргами старих орендарів на шум компанія Fördern & Wohnen має намір щомісяця інформувати їх про перебіг ремонтних робіт та знизити орендну плату. Мешканці критикують, що ремонт майже не просувається. Для біженців не вистачає зручностей та місць загального користування. Тож виникає конфлікт використання приміщень та проблема із сміттям. 

До слова, у Німеччині через житло для українських біженців уже раніше розгорівся скандал. Українська родина пів року отримувала майже 5500 євро на місяць від центру зайнятості в регіоні Гарц (федеральна земля Саксонія-Анхальт). Це мало суспільний резонанс – німці були обурені такою кількістю грошей, які були витрачені на біженців. Щоправда, виявилось, що на руки українці отримують лише п'яту частину коштів, що виділяються Німеччиною.

Нагадаємо, лідер берлінської парламентської партії Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) закликає збільшити місткість пунктів розміщення біженців, послідовно проводити депортації та посилити прикордонний контроль. Німецький парламентар Дірк Штеттнер закликає до далекосяжних наслідків у зв'язку зі зростанням числа біженців.

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Теги: Німеччина земля мігранти сміття партії українці ремонт скандал житло місто влада біженці конфлікт Місяць

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