У Франції назвали дату відкриття Нотр-Даму після великої пожежі

Собор відкриють після пожежі, що сталася у 2019 році

У Франції завершуються роботи з відновлення Собору Паризької Богоматері. Відкриття заплановане на грудень 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.

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До кінця цього року буде завершено одну з найважливіших частин відновлення будівлі: встановлення каркаса з масивних дубових балок шпиля.

«Тепер ми впевнені, що зможемо виконати роботи вчасно. Але ми знаємо, що все йтиме не так. Це щоденна боротьба», – сказав Філіп Жост, директор організації, яка займається відновленням Нотр-Даму.

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Хоча президент Франції Макрон обіцяв відкрити собор до літніх Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться у Парижі, відкриття собору після пожежі заплановане на 8 грудня 2024 року. Під час проведення Олімпійських ігор будівля, як і раніше, буде закрита.

Вартість захисту собору від пожеж та усунення наслідків пожежі становитиме близько 700 млн євро.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) сталася 15 квітня 2019 року. Загоряння виникло на даху собору, де проводили реставраційні роботи. Вогонь пошкодив шпиль, внаслідок чого той обвалився. Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.

Префектура Парижа оголосила, що тимчасово закриє площу перед зруйнованим вогнем собором Нотр-Дам через «концентрації свинцевого пилу вище звичайного рівня для Парижа».

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У вересні 2021 року в соборі Нотр-Дам завершили роботи зі зміцнення склепінь, що дозволило розпочати реставрацію будівлі через два роки після пожежі.