Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

ДТЕК створив запас обладнання на випадок нових російських обстрілів – гендиректор Тімченко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК створив запас обладнання на випадок нових російських обстрілів – гендиректор Тімченко
ДТЕК забезпечив свої теплоелектростанції та шахти резервними джерелами живлення
фото: ДТЕК

ДТЕК інвестував 20 млрд грн у підготовку до опалювального сезону

В рамках підготовки до зими Група ДТЕК інвестувала 1,3 млрд гривень у формування запасу обладнання на випадок нових російських обстрілів.

Про це в ході Київського міжнародного економічного форуму заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Ми зробили і зробимо все можливе, щоб не дати ворогу занурити нас в темряву. Для цього ми сформували запас критичного обладнання на суму в 1,3 млрд грн, щоб відновлюватись у разі нових обстрілів», – сказав він.

Тімченко додав, що ДТЕК також забезпечив свої теплоелектростанції та шахти резервними джерелами живлення. Для цього компанія придбала понад 200 потужних генераторів.

«Як і рік тому вся енергетична галузь має згуртуватись. Тільки об'єднавшись ми пройдемо наступну зиму та не дамо ворогу занурити нас у пітьму», – наголосив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, ДТЕК інвестував 20 млрд грн у підготовку до опалювального сезону. Зокрема 7,4 млрд грн – у видобуток вугілля для ТЕС та 3,9 млрд грн – у ремонти електростанцій.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК станом на початок жовтня завершив ремонт 16 з 19 запланованих енергоблоків ТЕС до початку опалювального сезону. Готовність теплової генерації компанії сягає 84%.

Теги: вугілля ремонт ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«ДТЕК вітає справедливе рішення Вищого антикорупційного суду щодо закриття справи «Роттердам+»
Суд вп'яте закрив справу «Роттердам+»
9 жовтня, 11:30
ДТЕК повернули світло жителям 33 населених пунктів
Енергетики ДТЕК повернули світло 11 тисячам родин, що постраждали через бойові дії
7 жовтня, 19:28
Розвитком проектів відновлюваної генерації в ДТЕК займається операційна компанія ДТЕК ВДЕ
ДТЕК ВДЕ встановив обладнання для більш надійного зв’язку між енергосистемами України та Європи Новини компаній
2 жовтня, 14:32
«Один із найбільш складних проєктів»: литовська компанія завершила ремонт літака Зеленського
«Один із найбільш складних проєктів»: литовська компанія завершила ремонт літака Зеленського
30 вересня, 04:10
Окупантам Росія купуватиме протези та інвалідні візки
Кремль різко збільшить витрати бюджету на протези та візки
28 вересня, 11:26
У Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі
У Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі
26 вересня, 02:58
Російскі виробники літаків виконують лише держоборонзамовлення
Росія зірвала два найбільші контракти з будівництва літаків – ЗМІ
20 вересня, 16:21
За словами парламентаріїв, запит на таку компенсацію був давно
Рада анонсувала зміни у компенсаціях за пошкоджене житло: чого чекати українцям
20 вересня, 08:54
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
18 вересня, 02:26

Бізнес

ДТЕК створив запас обладнання на випадок нових російських обстрілів – гендиректор Тімченко
ДТЕК створив запас обладнання на випадок нових російських обстрілів – гендиректор Тімченко
Президент «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу для бізнесу
Президент «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу для бізнесу
Українські підприємці в Польщі цьогоріч збільшать сплату соціальних внесків на 50%
Українські підприємці в Польщі цьогоріч збільшать сплату соціальних внесків на 50%
Суд вп'яте закрив справу «Роттердам+»
Суд вп'яте закрив справу «Роттердам+»
Податкова попередила онлайн-продавців про перевірки
Податкова попередила онлайн-продавців про перевірки
Півтори сотні іноземних компаній тримають газ в українських сховищах
Півтори сотні іноземних компаній тримають газ в українських сховищах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
35K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
21K
Ніна Матвієнко виховала чудових дітей
13K
Україна по-новому каратиме колаборантів, які люблять Путіна – деталі законопроєкту
12K
Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms
9435
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту