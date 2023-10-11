ЗСУ уразили радіолокаційну станцію противника – Генштаб

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 36 авіаційних ударів, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тур’я, Блешня, Тимоновичі, Архипівка, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Шалигине, Голишівське, Новодмитрівка та Порозок Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Українські воїни відбили три атаки ворога біля Синьківки та 5 атак неподалік Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник активно застосовував авіацію, завдав понад 10 ударів по позиціях наших військ в районі Серебрянського лісництва (південно-західніше Кремінної Луганської області) та біля населених пунктів Білогорівка Луганської області, Торське, Спірне, Васюківка Донецької області. Сили оборони відбили 8 атак ворога в районі Макіївки Луганської області та ще 4 - в районах Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Діброва Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Наші захисники відбили три атаки противника в районі Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Міньківки, Кіндратівки, Ступочок, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку

Наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області. Окупанти завдали понад 10 авіаційних ударів в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Протягом доби Сили оборони успішно відбили вісім атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Наші захисники відбили атаки ворога в районі південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області. Противник обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Окупанти завдали авіаційного удару в районі Нікополя Дніпропетровської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Михайлівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Велетенське, Станіслав Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області.

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Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Нагадаємо, російська окупаційна армія у середу, 11 жовтня, атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару є жертви та руйнування.