У Києві електричка збила чоловіка (відео)
Чоловік помер до приїду лікарів
У ніч на 22 грудня неподалік Караваєвих дач у Києві міська електричка збила людину. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Як розповів машиніст, чоловік йшов по коліях і не звертав увагу на сигнал потяга. Вчасно зупинити багатотонний склад не вийшло.
Потерпілий загинув на місці до приїзду лікарів.
Як повідомлялося, 17 грудня на залізничному переїзді в с. Тарасівка (Боярська міська громада Фастівського району) потяг збив жінку.
У Дарницькому районі Києва маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину.