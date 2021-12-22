У Києві електричка збила чоловіка (відео)

Чоловік помер до приїду лікарів

У ніч на 22 грудня неподалік Караваєвих дач у Києві міська електричка збила людину. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як розповів машиніст, чоловік йшов по коліях і не звертав увагу на сигнал потяга. Вчасно зупинити багатотонний склад не вийшло.

Потерпілий загинув на місці до приїзду лікарів.

Як повідомлялося, 17 грудня на залізничному переїзді в с. Тарасівка (Боярська міська громада Фастівського району) потяг збив жінку.

У Дарницькому районі Києва маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину.