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    У Києві електричка збила чоловіка (відео)

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    Машиніст не зміг зупинити електричку - У Києві електричка збила чоловіка (відео)
    Машиніст не зміг зупинити електричку
    фото: Магнолія-ТВ

    Чоловік помер до приїду лікарів

    У ніч на 22 грудня неподалік Караваєвих дач у Києві міська електричка збила людину. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Як розповів машиніст, чоловік йшов по коліях і не звертав увагу на сигнал потяга. Вчасно зупинити багатотонний склад не вийшло.

    Потерпілий загинув на місці до приїзду лікарів.

    Як повідомлялося, 17 грудня на залізничному переїзді в с. Тарасівка (Боярська міська громада Фастівського району) потяг збив жінку.

    У Дарницькому районі Києва маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину.

    Теги: ДТП Київ смерть потяг залізниця
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    У Києві електричка збила чоловіка (відео)